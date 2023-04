Le POCO F5 sera la prochaine bête économique de Xiaomi: ce sera son nouveau processeur

Qualcomm a confirmé quel processeur sera celui qui intégrera la nouvelle bête économique de Xiaomi, et il semble que ce ne sera pas ce qui était attendu.

PETITS rendus F5.

rejoindre la conversation

Nous avons enfin des données officielles sur le processeur POCO F5. C’est Qualcomm lui-même qui l’a confirmé sur Twitter, près de deux mois après que la plupart des spécifications techniques de ce téléphone aient été connues. Maintenant, nous savons que le processeur que le terminal intégrera ne sera pas ce qui était initialement prévu.

Les informations actuelles contredisent également la première fuite sur les spécifications du téléphone, qui affirmait qu’il monterait un Snapdragon 8+ Gen 1. Les données dont nous disposons maintenant nous parlent d’un processeur tout aussi capablebien que moins puissant qu’initialement imaginé.

Un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 pour le POCO F5

Comme on peut le voir dans le tweet publié par le constructeur, ils révèlent qu’il s’agira d’un Snapdragon 7+ génération 2 le SoC qui sera monté sur le POCO F5. Qualcomm lui-même a confirmé que ce processeur axé sur le milieu de gamme sera choisi pour la nouvelle bête POCO.

Le fabricant promet Améliorations significatives par rapport à la génération précédente. Pour commencer, les performances s’améliorent de 50 %. L’efficacité énergétique fait de même avec 13%, de même que les capacités de performance de l’IA du téléphone sont doublées. Le WiFi 6 est également promis et on note que le processeur a été fabriqué à l’aide d’une lithographie en 4 nanomètres.

✅ Performances globales 50 % supérieures

✅ Efficacité énergétique améliorée de 13 %

✅ Performances IA 2x améliorées

✅ Technologie de traitement phare 4nm TSMC

✅ Connectivité Wi-Fi 6 & bien plus encore, uniquement sur #POCOF5 @IndePOCO Les comparaisons faites font référence à Snapdragon 7 Gen 1 – Snapdragon Inde (@Snapdragon_IN) 25 avril 2023

Pour le reste, il convient de rappeler que le POCO F5 arrivera dans trois variantes de RAM et de stockage, qui sera situé à 8 et 12 Go de RAM et 128 et 256 Go de mémoire interne. De même, nous savons également que le POCO F5 sera équipé d’un support pour double SIM, 5G, NFC, Bluetooth et capteur infrarouge.

En ce qui concerne ses autres caractéristiques, il convient de noter une Selon les rumeurs, un écran AMOLED FHD + de 6,67 pouces, MIUI 14 fonctionnant sur Android 13 et une batterie de 5 000 mAh. Il n’y a pas encore de données sur les caméras. Il n’y a pas non plus d’informations sur les prix et la disponibilité.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?