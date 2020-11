Le POCO F2 Pro est mis à jour vers Android 11 avec MIUI 12

Et enfin, Xiaomi met à jour le produit phare de la marque POCO vers MIUI 12 avec Android 11.

Si vous possédez un POCO F2 Pro, vous pouvez commencer à profiter Quoi de neuf dans MIUI 12 basé sur Android 12: Xiaomi a enfin publié le mise à jour vers Android 11 pour le modèle phare de la marque POCO dans le monde, et tous les mobiles devraient commencer à recevoir la mise à jour dans les prochains jours.

Plusieurs utilisateurs ont signalé l’arrivée de cette mise à jour dans les dernières heures, indiquant qu’ils ont récemment reçu une nouvelle version de MIUI avec un 3 Go de poids, qui relevait du numéro de firmware v12.2.1.0.RJKMIXM.

La nouvelle de MIUI 12 arrive sur le POCO F2 Pro

Avec cette mise à jour, Xiaomi introduit un bon nombre de changements et de nouveautés dans le POCO F2 Pro, allant d’un système d’animation amélioré, modifications du système de confidentialité, amélioration du multitâche grâce à fenêtres flottantes et bien d’autres changements.

Au-delà de cela, la mise à jour introduit le nouvelles fonctionnalités d’Android 11, parmi lesquels le Notifications par bulles, autorisations uniques ou prise en charge sans fil d’Android Auto sur n’importe quel mobile.

Xiaomi a également introduit quelques améliorations de l’application appareil photo, bien que comme nous l’avons vu il y a quelques jours, ces nouvelles peuvent entraîner des problèmes de fonctionnement de l’appareil. Dans tous les cas, la solution devrait être en route.

La Version MIUI 12 basée sur Android 11 pour le POCO F2 Pro il est en phase de déploiement mondial et devrait atteindre tous les appareils dans les prochaines heures. Pour vérifier les mises à jour disponiblesAccédez simplement aux paramètres du système, de là aux informations du téléphone, et vérifiez la section « MIUI » pour voir si la mise à jour peut maintenant être téléchargée et installée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂