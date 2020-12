Le PM gto pose la fondation de Sambalpur IIM le 2 janvier

Le Premier ministre Narendra Modi devrait poser la première pierre du campus permanent de l’IIM Sambalpur à Odisha pratiquement le 2 janvier 2021, ont annoncé jeudi des responsables. Les travaux sur le campus seront achevés en avril 2022 et seront une structure ultramoderne entièrement équipée avec des caractéristiques vertes écoénergétiques selon les normes GRIHA ‘, a déclaré le professeur Mahadeo Jaiswal, directeur de l’IIM Sambalpur.

Le nouveau campus permanent de l’institut aura des caractéristiques vertes avec une utilisation maximale des énergies renouvelables. L’héritage et l’art d’Odisha se refléteront également dans la conception du bâtiment, a ajouté Jaiswal. GRIHA est un outil d’évaluation qui aide les gens à évaluer la performance de leur bâtiment par rapport à certains critères de référence acceptables au niveau national.

Le gouverneur d’Odisha Ganeshi Lal, le ministre en chef Naveen Patnaik, le ministre de l’Éducation de l’Union Ramesh Pokhriyal Nishank, le ministre de l’Union du pétrole et de l’acier Dharmendra Pradhan et d’autres dignitaires seront présents au programme, a-t-il déclaré. La cérémonie sera virtuellement suivie par plus de 5000 invités, y compris des dignitaires du Centre, du gouvernement d’Odisha, des chefs de file de l’industrie, des dirigeants du PSU, des directeurs des IIM, des IIT et des IISER, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’État a fourni 200 acres pour la construction du campus proposé, tandis que le ministère de l’Éducation de l’union a prolongé le soutien administratif et la subvention financière de Rs 401,97 crore pour la réalisation du projet, a déclaré Jaiswal. IIM Sambalpur est le premier IIM à mettre en œuvre la classe inversée, un environnement d’apprentissage où les concepts de base sont appris en mode numérique et dans la classe l’apprentissage expérientiel se déroule à travers des projets en direct de l’industrie. Dans le cadre de la réalisation de la vision de la politique nationale d’éducation, l’inclusion a été adaptée par IIM Sambalpur comme sa vision principale, a déclaré le directeur.

L’inclusivité est à la fois en termes d’inclusion du genre et de sensibilisation des tisserands et des agriculteurs, a-t-il déclaré que l’institut a surclassé tous les autres IIM en termes de diversité de genre la plus élevée dans le lot MBA 2019-21 avec 49% de Lot MBA 2020-22, a-t-il ajouté.