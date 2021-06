Le plus vieux Américain à avoir escaladé l’Everest a commencé à pleurer après «  l’aventure d’une vie  »

Arthur Muir était déjà entré dans l’histoire en escaladant le mont Everest plus tôt ce mois-ci, mais ce n’est qu’après être redescendu en toute sécurité dimanche que sa réussite de devenir le plus ancien Américain à atteindre le sommet de la célèbre montagne s’est finalement enfoncée.

Le grand-père de 75 ans, âgé de six ans, originaire de Chicago, qui n’a commencé l’alpinisme qu’il y a sept ans, a battu le précédent record détenu par l’Américain Bill Burke, âgé de 72 ans en 2014 lorsqu’il a escaladé le mont Everest pour la deuxième fois.

« J’étais juste submergé par l’émotion », a déclaré Muir aujourd’hui mardi. «Pour être tout à fait honnête, j’ai pensé à ma famille, j’ai pensé à mes petits-enfants, dont l’un est né pendant que je participais à cette expédition, et j’ai commencé à pleurer. C’était juste une sorte d’extraction émotionnelle, mais c’était merveilleux, satisfait , besoin satisfait, cette réalisation. «

L’avocat à la retraite a tenté une précédente tentative en 2019, mais a dû faire demi-tour après s’être blessé à la cheville en tombant d’une échelle pendant la montée. Cette fois, il faisait partie d’une expédition de neuf alpinistes, dont quatre américains, et 20 sherpas qui ont tous atteint le sommet le même jour.

«C’était l’aventure d’une vie», a-t-il déclaré.

Le mont Everest a été fermé aux alpinistes l’année dernière en raison de la pandémie.Il s’agissait donc de la première tentative de Muir depuis l’expédition de 2019. Il était particulièrement fier d’atteindre le sommet compte tenu des conditions météorologiques difficiles cette année et de nombreuses expéditions ont dû faire demi-tour après les épidémies de COVID-19.

Muir a toujours été fasciné par l’escalade depuis que son père lui a donné un livre sur l’Himalaya quand il était enfant. Cet engouement n’a grandi que lorsque Barry Bishop, qui faisait partie de la première équipe américaine à atteindre le sommet du mont Everest en 1963, a visité le lycée de Muir au cours de sa dernière année en 1964.

Muir a finalement commencé à grimper quand un ami l’a fait entrer il y a sept ans.

« C’est donc cette progression très délibérée où j’ai affronté des montagnes de plus en plus grandes pour finalement arriver au mont Everest et essayer de voir ce que la montagne me donnerait à mon âge », a-t-il déclaré. « Personne n’était vraiment sûr. Au moment où je suis arrivé au sommet, j’étais tellement concentré sur mon objectif que je n’ai pas vraiment absorbé ce qui se passait jusqu’à ce que je revienne à notre dernier camp, le Camp Four.

« Donc c’est seulement maintenant que ça s’imprègne. Ça a été une expérience merveilleuse, mais je suis aussi surpris que quiconque, laissez-moi vous dire. »

La quête fait tellement partie de la vie de sa famille qu’il a même un petit-fils nommé Everest, né lors de la première tentative de Muir en 2019.

La personne la plus âgée à avoir atteint le sommet du mont Everest est l’alpiniste japonais Yuichiro Miura, qui avait 80 ans lorsqu’il a réalisé l’exploit en 2013.

« J’en étais donc conscient, mais ce n’était pas mon objectif principal », a déclaré Muir à propos de l’histoire américaine. «J’étais en fait très soucieux de m’assurer que j’avais l’énergie de réserve, j’avais la capacité de descendre en toute sécurité.»

Le moment de triomphe de Muir au sommet était mêlé d’épuisement.

« J’étais juste surpris quand je suis arrivé là-bas, mais j’étais trop fatigué pour me lever », a-t-il déclaré. « Ma photo du sommet, je suis assis. »

Il n’a pas non plus été la seule à battre des records sur la montagne ce mois-ci, car Tsang Yin-Hung, 45 ans, ancienne enseignante de Hong Kong, est devenue la première femme à atteindre le sommet en moins de 26 heures, battant de plus en plus l’ancien record. plus de 13 heures.