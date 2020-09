Le plus vert, plus le QI des enfants est élevé

Une recherche publiée par la publication médicale Plos Medicine via le site Web britannique The Guardian a révélé que les espaces verts augmentent le QI et réduisent les niveaux de «comportement difficile» chez les enfants, quel que soit leur statut socio-économique.

L’étude réalisée en Belgique a couvert plus de 600 enfants et adolescents âgés de 10 à 15 ans. L’enquête a indiqué qu’une augmentation de 3% de la zone verte d’un quartier donné augmentait le score de QI de 2,6 points en moyenne. Les facteurs déterminants peuvent avoir été un indice de stress plus faible, une plus grande interaction sociale et un environnement plus calme.

Les nouvelles semblent quelque peu décourageantes en période d’isolement social, mais elles peuvent donner une nouvelle direction au type d’environnement dans lequel nous voulons que nos enfants grandissent, ou du moins aient accès.

L’un des critères de décision pour choisir l’école de mon fils aîné était précisément la grande zone verte qui se trouve devant les pièces qui, au lieu de fenêtres, ont des panneaux de verre. Nul doute que cette influence a suscité son goût pour les parcs, les sentiers et le contact avec la nature. Et combien vous avez manqué pendant leur isolement à la maison …

Même si c’est à petites doses, favoriser le petit contact avec le vert est essentiel: du soin quotidien des petits pots à l’intérieur de la maison aux explorations dans la zone sociale des bâtiments ou même dans les places, profiter du vert stimule la créativité et libère l’énergie accumulée. des enfants, en plus de rendre les adultes plus conscients de la durabilité.