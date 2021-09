Le plus regardé sur Netflix Argentine

Après un an avec peu de contenu en raison de la pandémie de COVID, Netflix connaît une année 2021 réussie. Chaque mois, de nouvelles avant-premières, qu’elles soient de films ou de séries, font fureur sur la plateforme et même dans le monde entier. A tel point que, malgré le passage des années, ce service à la demande parvient à attirer de plus en plus d’utilisateurs dans le monde.

C’est pourquoi, afin de donner différentes options à ceux qui le choisissent, Netflix fait la présentation du TOP 10 des plus vus sur la plateforme. Alors si pour ce week-end vous ne savez pas quoi voir, de Spoiler nous vous présentons les séries et films les plus populaires en Argentine.

TOP 10 des plus regardés sur Netflix Argentine :

10. Le Royaume :

Sorti il ​​y a tout juste un mois, El Reino est une production originale de la plateforme et a suscité de nombreuses polémiques dans le pays. Cette série, composée de huit épisodes, suit la vie d’Emilio Vázquez Penna (Diego Peretti), un pasteur évangélique qui s’engage en politique. Mais, à la fin de la campagne, ils tuent son colistier et son destin change à jamais.







9. Kate :

C’est l’une des dernières sorties de Netflix. Ce film montre Kate, une meurtrière impitoyable, qui avant sa dernière mission a été empoisonnée et pour se venger, elle doit découvrir le coupable en 24 heures. Situé à Tokyo, il met en vedette Mary Elizabeth Winstead.







8. Contes à la tombée de la nuit :

Plein de suspense et de mystère, ce film met en scène une brillante performance de Winslow Fegley, l’interprète d’Alex. « Un passionné d’horreur doit raconter une histoire effrayante tous les soirs ou se faire piéger avec son nouvel ami dans l’appartement magique d’une sorcière maléfique.», précise le synopsis officiel.







7. L’affiche des crapauds : l’origine :

Famille, romance et un chemin pour devenir des seigneurs de la drogue. Deux frères de Cali réconcilient, sur quatre décennies, leurs liens personnels avec des entreprises illégales. Réussiront-ils à devenir les gouverneurs de l’industrie pharmaceutique en Colombie ?







6. Appât à clics :

C’est l’une des séries les plus acclamées par la critique. Il est sorti il ​​y a moins d’un mois et souligne le danger qui se cache derrière la virtualité. « Après l’enlèvement de Nick Brewer accompagné d’un twist cybernétique pervers, ses proches s’empressent de découvrir qui se cache derrière le fait et ses motivations», décrit Netflix.







5. Le dernier coup :

Avec une distribution composée de Bruce Willis, Hayden Christensen et Gethin Anthony, ce film est une combinaison exacte d’action, d’aventure et de suspense. Un homme, père de famille, voit ses plans anéantis lorsque, emmenant son fils dans la ville où il a grandi pour aller à la chasse, ils sont témoins d’un crime.







4. L’égaliseur 2 :

Denzel Washington, Pedro Pascal et Ashton Sanders se plongent dans ce film d’action-aventure mêlé de violence. « Robert McCall, un ancien agent de la CIA devenu justicier, utilise ses capacités mortelles pour venger la mort d’un ancien collègue bien-aimé.», précise le synopsis officiel.







3. La maison de papier :

La première du premier tome de la cinquième saison a une nouvelle fois fait de la série d’Álex Pina un succès. Avec cinq nouveaux épisodes, le gang doit découvrir comment sortir de la Banque d’Espagne, où ils sont confinés depuis plus de 100 heures alors que la police tente tout pour les empêcher de s’échapper. Pendant ce temps, le professeur est tombé entre les mains d’Alicia Sierra, laissant les voleurs sans voix ni oreilles à l’extérieur.







2. Lucifer :

Il y a à peine sept jours, Netflix a créé la sixième et dernière saison de Lucifer. Dans les nouveaux épisodes, Tom Ellis se met à nouveau à la place du protagoniste, qui doit maintenant décider s’il doit devenir Dieu ou continuer à profiter de sa vie à Los Angeles. Avec sa fidèle compagne Chloé, l’ange le plus rebelle doit accomplir son nouveau destin.







1. Le protecteur :

« Un ancien marin et éleveur de l’Arizona laisse une trace sanglante lorsqu’il devient le protecteur d’un enfant en fuite des trafiquants de drogue meurtriers« Dit la description officielle.