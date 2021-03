Le plus récent costume de Spider-Man est présenté dans les dernières photos de la maison No Way

Spider-Man a été aperçu dans un nouveau lot de photos du tournage de la prochaine suite de Marvel Spider-Man: pas de retour à la maison. La production du film est actuellement en cours, l’acteur Tom Holland enfilant à nouveau le masque du sympathique web-slinger du quartier, le costume ressemblant beaucoup aux nouveaux ratés portés par le héros lors de la finale de la sortie globe-trotting de 2019. Loin de la maison.

Nouveau #SpiderManNoWayHome définir les photos montrent plus de costume pic.twitter.com/h2deMucxDD – MCU Spider-Man 🕸 (@SpiderMan_MCU_) 7 mars 2021

Tout comme son mentor Tony Stark AKA Iron Man avant lui, Peter Parker du MCU a porté une variété de tenues différentes au cours de ses différentes apparitions, y compris un costume d’Iron Spider et un costume furtif entièrement noir, avec son costume à la fin de Loin de la maison étant conçu par lui-même en utilisant la technologie Stark.

Suite à une série de retards dus à la situation mondiale actuelle, la production Spider-Man 3 est maintenant bien engagé, et bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent secrets, il a depuis été révélé que Doctor Strange de Benedict Cumberbatch rejoindra le Hollandais Peter Parker dans sa dernière aventure. On dit que le personnage assume le rôle de mentor précédemment occupé par Tony Stark de Robert Downey Jr, le film semblant de plus en plus susceptible de faire suite au prochain Docteur Strange suite et jetant Parker et ses copains dans la folie du multivers, le titre nouvellement révélé ajoutant encore plus de poids à cette théorie.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles Spider-Man: pas de retour à la maison présentera divers méchants des précédents Homme araignée des franchises, comme Alfred Molina, Jamie Foxx et Willem Dafoe, selon la rumeur, reprenant respectivement leurs rôles de docteur Octopus, Electro et The Green Goblin. Malgré le recul, les rumeurs continuent de persister selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield feront également une apparition dans leurs itérations séparées de Spider-Man, aidant la Hollande dans cette aventure alambiquée.

Spider-Man: loin de chez soi se termine par le fait que Peter Parker est surnommé Spider-Man, laissant l’adolescent dans une position inconfortable. Le retour du même costume suggère que les événements reprendront juste après cet événement cataclysmique, le film s’attaquant sans aucun doute à la perte de l’anonymat de Parker. Un nouvel appel au casting a même ajouté un peu de crédibilité à l’idée que Matt Murdock de Charlie Cox sera amené en tant qu’avocat de Parker à un moment donné, une théorie qui a été alimentée par des informations selon lesquelles Cox avait été vu sur le plateau et a maintenant terminé le tournage.

Une chose cependant que Holland n’a pas hésité à révéler est l’étendue de Spider-Man: pas de retour à la maison, l’acteur décrivant récemment une séquence d’action comme « la scène de combat la plus impressionnante » qu’il ait jamais vue dans un film de super-héros. « Le film est incroyablement ambitieux et je suis ravi de dire que nous y parvenons », a déclaré Holland. « Ça se passe très bien. Nous avons regardé une scène de combat que nous avions tournée il y a quelques semaines, et je n’ai jamais vu une scène de combat comme celle-ci dans le MCU. Je suis vraiment ravi que le public voie ça. »

Spider-Man: pas de retour à la maison était initialement prévue pour une date de sortie le 16 juillet 2021, dans le cadre de la phase 4 très attendue du MCU. En raison des circonstances mondiales actuelles, toute la phase a été remaniée, avec Spider-Man: pas de retour à la maison devrait maintenant entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient de Utilisateur Twitter @SpiderMan_MCU_.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man