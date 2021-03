Le plus rare des grands singes de la planète pourrait bientôt s’éteindre

Les orangs-outans Tapanuli, l’espèce de grand singe la plus gravement menacée la terre , peut être encore plus proche de l’extinction qu’on ne le pensait auparavant, The Hill a rapporté .

le les grands singes peuvent maintenant être trouvés dans les montagnes de Batang Toru au nord de Sumatra, en Indonésie, où ils occupent moins de 3% de l’habitat qu’ils occupaient à la fin des années 1800, selon une étude publiée le 4 janvier dans le journal. PLOS One . Avec moins de 800 orangs-outans Tapanuli à Batang Toru, l’espèce fait face à une menace d’extinction imminente.

Si plus de 1% de la population adulte est tuée, capturée ou transférée chaque année, les Tapanuli orang-outan deviendra la première espèce de grands singes à disparaître disparu à l’époque moderne, l’auteur de l’étude Erik Meijaard, un scientifique de la conservation et fondateur du groupe de conservation Borneo Futures, a déclaré à The Hill.

L’étude, basée sur des documents historiques de la région, a révélé que les singes ont été conduits dans leur maison actuelle dans les montagnes de Batang Toru par des chasseurs qui ont ciblé les singes, ainsi que la fragmentation de leur ancien habitat, a rapporté The Hill. Idéalement, les orangs-outans devraient être capables de se déplacer entre une variété d’environnements, y compris les zones de plaine, pour maximiser leurs chances de survie, mais au lieu de cela, ils restent coincés dans les hautes terres pour lesquelles ils ne sont pas parfaitement adaptés, ont déclaré les auteurs.

Même cet habitat limité pourrait bientôt être menacé par une nouvelle centrale hydroélectrique, qui serait située sur la rivière Batang Toru dans le sud de la régence Tapanuli, au nord de Sumatra. La plante de 122 hectares (301 acres) empêcherait plusieurs sous-populations d’orangs-outans Tapanuli de s’entremêler, ce qui pourrait conduire à la consanguinité et limiter la diversité génétique de l’espèce.

La société PT North Sumatera Hydro Energy (PT NHSE) a suspendu la construction de l’usine en raison de la pandémie COVID-19. Le projet a également perdu un financement clé de la Banque de Chine, de sorte que la construction pourrait rester en suspens pendant plusieurs années. Meijaard et ses co-auteurs souhaitent que le développeur, le gouvernement, l’UICN et le Programme de conservation des orangs-outans de Sumatra (SOCP) profitent de cette pause pour lancer une enquête indépendante afin d’évaluer la menace qui pèse sur les orangs-outans.

PT NHSE a financé son propre évaluation précédemment et a conclu que la plante ne menacerait pas l’habitat des singes. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) puis a publié son propre rapport , contestant l’évaluation PT NHSE.

