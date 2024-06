Le plus puissant laser du monde peut suivre un objet d’une largeur d’une pièce et qui avance à 100 km/h

Le laser mobile le plus puissant du monde : Une révolution en défense et technologie.

Le monde de la défense est en pleine révolution avec l’introduction du Fractl, un laser portable hautement énergétique capable de percer l’acier et de suivre des objets de la taille d’une pièce de 10 centimes se déplaçant à 100 km/h. Cette prouesse technologique, mise au point par l’Australian Defence Force (ADF) et la société AIM Defence de Melbourne, marque un tournant décisif dans la lutte contre les drones et autres véhicules aériens sans pilote.

Un Outil de Défense Redoutable

Le Fractl, premier laser mobile de ce type, combine une précision redoutable et une capacité de destruction élevée. Grâce à son système de suivi avancé, il peut engager avec précision des drones en mouvement rapide à une distance impressionnante de 1 kilomètre, offrant ainsi une réponse rapide et efficace contre les menaces aériennes modernes. Cette technologie réduit également le risque de dommages collatéraux, un avantage significatif sur les armes traditionnelles.

Technologie Avancée et Performances Inégalées

La performance exceptionnelle du Fractl repose sur une optique de pointe et un système de contrôle de faisceau ultra-précis. L’appareil, de la taille d’une valise, est capable de cibler des composants cruciaux de drones, tels que les rotors, le câblage et les caméras, facilitant ainsi leur récupération pour analyses et renseignements opérationnels. Cette précision est obtenue grâce à des capteurs et des logiciels qui ajustent en temps réel la trajectoire du faisceau laser.

Facilité d’Utilisation et Intégration

L’un des aspects les plus innovants du Fractl est sa facilité d’utilisation. Conçu pour être utilisé par une seule personne, ce système peut être opéré avec un entraînement minimal, rendant son déploiement rapide et efficace dans divers scénarios opérationnels. Sa compatibilité avec les infrastructures existantes et ses options d’alimentation flexibles (batterie ou courant alternatif) le rendent adapté à un large éventail de situations.

Efficacité Coût-Performance

En comparaison avec d’autres systèmes de défense par laser, le Fractl se distingue non seulement par sa taille compacte mais aussi par son coût nettement inférieur. Cette efficacité coût-performance le rend accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs potentiels, des forces militaires aux agences de sécurité privées, sans compromettre ses capacités opérationnelles.

L’Impact sur les Opérations de Sécurité

Les démonstrations du Fractl ont montré sa capacité à neutraliser des drones à 500 mètres, avec la perspective d’atteindre des distances encore plus grandes. Cette portée, associée à la capacité de changer rapidement de cible, offre une flexibilité sans précédent dans les opérations de défense aérienne. Les tests réalisés sur le terrain de Puckapunyal en Australie ont confirmé ces capacités, renforçant le rôle du Fractl dans la stratégie de défense de l’ADF.

Vers un Nouvel Horizon en Défense

Le développement et la mise en œuvre de technologies telles que le Fractl ouvrent la voie à une nouvelle ère en matière de défense contre les UAS et autres menaces. Avec ses avancées significatives en termes de capacités, de portabilité et de coût, le Fractl est bien positionné pour devenir un élément essentiel de l’arsenal de défense mondial.

Cet article explore l’impact transformationnel du laser Fractl sur la défense et la sécurité. En alliant précision, portabilité et efficacité coût-performance, cette technologie se positionne comme un outil essentiel pour l’avenir de la sécurité mondiale, redéfinissant les stratégies de défense contre les menaces aériennes sophistiquées.

Source : Australian Government Defense