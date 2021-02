Le plus puissant de la gamme. Land Rover Defender reçoit un moteur V8 de 525 chevaux

Land Rover a introduit un nouveau V8 de 525 chevaux dans le Defender qui devient le plus puissant de la gamme. Quelques détails intérieurs et extérieurs spécifiques distinguent cette nouvelle version du SUV britannique.

Land Rover a introduit un moteur V8 5,0 litres de 525 ch dans le nouveau Defender, qui devient le moteur le plus puissant de cette gamme.

Cette version devient la plus rapide de ce modèle, puisque ce moteur essence huit cylindres permet au dérivé à châssis court et aux trois portes d’accélérer de 0 à 100 km / h en 5,2 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 240 km / H.

En termes de consommation moyenne et d’émissions, la marque annonce des valeurs de 14,5 l / 100 km et 327 g / km, respectivement.

Éléments extérieurs distinctifs

Le nouveau Defender V8 se distingue à l’extérieur par les doubles sorties d’échappement, les jantes en alliage de 22 pouces et les étriers de frein bleus. Les systèmes d’induction et d’échappement devraient également aider à produire un son spécifique à partir de ce V8 pour le différencier des moteurs quatre et six cylindres plus silencieux en ligne.

Le revêtement de toit noir est disponible pour les véhicules peints en blanc ou en gris, tandis que la version spéciale Carpthatian Edition reçoit un capot et un hayon peints dans un ton spécifique, et une protection spéciale de la carrosserie avec effet mat pour protéger des rayures.

Dans le chapitre technique, les modes de conduite tout-terrain du système Terrain Response du Defender intègrent désormais une nouvelle fonction dynamique, qui adoucit la réponse de l’accélérateur en combinaison avec des amortisseurs à variation continue pour permettre des performances plus dynamiques, aussi bien sur route que hors route. .

Le Defender V8 dispose également d’une suspension plus dure et de barres stabilisatrices plus épaisses pour une meilleure prise de virage, ainsi que d’un nouveau contrôle sur le différentiel arrière qui ajuste le couple arrière pour une adhérence maximale.

Defender peut également être configuré avec un nouvel écran tactile de 11,4 pouces – 60% plus grand que celui standard – pour le système d’infodivertissement PiviPro.

