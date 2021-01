Le plus long pont imprimé en 3D au monde se trouve en Chine et est capable de contenir jusqu’à 600 piétons

Quand il nous vient à l’esprit de chercher le record de quelque chose de « plus grand au monde », nous le faisons déjà avec une certaine méfiance, nous l’admettons, car ce pays est fou. Ce n’est pas seulement que la Chine abrite généralement des méga-constructions, en parlant de celles que les êtres humains ont construites de manière conventionnelle, mais aussi peu à peu elle reprend les archives des imprimeries, et dans ce cas nous parlons le plus long pont imprimé en 3D au monde.

Ce n’est pas le seul pont imprimé en 3D, mais le Shanghai pour le moment c’est le plus long avec près de 30 mètres de long. C’est un pont piétonnier sur un canal dans le quartier de Baoshan et à l’œil nu il passerait à travers n’importe quel pont, en fait l’une de ses particularités est que l’esthétique est totalement d’une autre époque.

Un pont avec un système de surveillance intégré

Nous avons dit que ce n’était pas le premier pont imprimé en 3D qui existait car à Amsterdam ils en présentaient déjà un, bien qu’en acier. Bien sûr, il y avait des bagages de ce type de construction en Chine, se rappelant que ni plus ni moins reproduit les grottes de Yungang dans une version transportable utilisant cette technologie.

Comme l’explique New China TV (un média chinois de l’agence de presse Xinhua, entièrement ou partiellement financé par le gouvernement du pays), le pont du district de Baoshan mesure 26,21 mètres de long et 3,6 mètres de large. Il est conçu pour supporter le poids de jusqu’à 600 piétons.

Le pont a été conçu par le Centre commun de recherche Zoina Land pour l’architecture numérique (JCDA) de l’Université Tsinghua et construit par Shanghai Wisdom Bay Investment Management Company. Il se compose de 44 unités de ciment imprimé, avec des dimensions de 0,91 x 0,91 x 1,52 mètre chacun.

Selon l’équipe d’architectes JCDA, la construction a coûté les deux tiers de ce qu’elle aurait été le coût d’une construction standard. Dans ce cas, comme on le voit dans la vidéo, le pont a été créé avec deux bras robotiques qui créaient la structure couche par couche, prenant un total de 450 heures, et la technologie créée par le professeur Xu Weiguo lui-même (de ladite université).

Le pont imprimé en 3D a été construit sur une structure en arc unique pour supporter la charge et l’espacement entre les doigts de l’arc est de 14,4 mètres. En outre, intègre un système de suivi de l’effort et du stress subi la structure, afin que ses conditions puissent être consultées en temps réel.

Les matériaux d’impression utilisés étaient composés de béton avec fibre de polyéthylène et divers additifs. Tel que publié par l’Université Tsinghua, la résistance du matériau à la compression est de 65 mpa et à la flexion jusqu’à 15 mpa.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’aspect n’est pas qu’il soit précisément moderniste et, comme on pourrait le penser, il y a une raison à cela. Comme expliqué sur CNN, l’équipe voulait rendre hommage au pont de Zhaozhou, construit entre 589 et 618 dans la province de Hebei (nord de la Chine) et le plus ancien pont piétonnier de Chine. Nous verrons si sa version moderne et sa construction imprimée sont également capables de résister à tant de siècles.

Image | Université de Tsinghua