Le plus gros squelette de tricératops déterré, Big John, a été adjugé 6,6 millions d’euros à Paris

« Big John », vieux de 66 millions d’années et le plus gros squelette de tricératops jamais déterré avec huit mètres de long, a été vendu aux enchères à un collectionneur américain jeudi pour la somme gargantuesque de 6,6 millions d’euros.

Le prix final atteint à la maison de ventes Drouot à Paris — 5,5 millions d’euros avant frais — était bien supérieur au prix de vente attendu de 1,2 à 1,5 million d’euros.

Le squelette de Big John est complet à 60% et a été déterré dans le Dakota du Sud aux États-Unis en 2014 et assemblé par des spécialistes en Italie.

Il retournera maintenant aux États-Unis et dans la collection privée de l’acheteur anonyme, dont la maison de vente aux enchères a déclaré qu’il était tombé « amoureux » de Big John après être venu le voir.

L’acheteur a battu 10 autres enchérisseurs, dont trois en particulier qui ont fait grimper le prix dans les dernières minutes.

« C’est un prix remarquable », a déclaré le commissaire-priseur Alexandre Giquello.

« Je ne m’y attendais pas », a ajouté le paléontologue Iacopo Briano qui a supervisé la vente.

Big John a vécu pendant la période du Crétacé supérieur, la dernière ère des dinosaures, et est mort dans une plaine inondable, enseveli dans la boue qui l’a bien préservé.

Une blessure à la corne près de son crâne suggère qu’il s’est engagé dans au moins un méchant combat.

La vente était un record européen, mais encore loin des 31,8 millions de dollars payés l’année dernière pour un squelette de Tyrannosaurus rex de 67 millions d’années à New York.

Il était clair dès le départ que les prix des musées seraient déduits de la vente aux enchères de mercredi.

« Nous ne pouvons pas rivaliser », a déclaré Francis Duranthon, directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, ajoutant que l’estimation initiale du prix représentait à elle seule 20 à 25 ans de son budget d’acquisitions.

La maison de vente aux enchères a déclaré qu’il était possible que l’acheteur prête Big John à un musée ou à une galerie pour l’exposer au public, mais ses intentions ne sont pas encore claires.

m’a impressionné

Les scientifiques qui ont analysé ses os avant la vente aux enchères ont découvert que son crâne – qui est à 70 % complet – est de cinq à 10 % plus gros que les autres squelettes de tricératops découverts.

Le tricératops est l’un des dinosaures les plus distinctifs en raison des trois cornes sur sa tête – une sur le nez et deux sur le front – qui donnent au dinosaure son nom latin.

Drouot a déjà vendu un allosaurus et un diplodocus d’une valeur de 1,4 million d’euros chacun en 2018.

Les ventes de dinosaures peuvent être imprévisibles : en 2020, plusieurs spécimens proposés à Paris n’ont pas trouvé preneur avec des prix minimaux non atteints.

D’autres craignent que des trouvailles importantes finissent par orner les hôtels particuliers des ultra-riches plutôt que les salles des musées.

« Les fossiles de dinosaures appartiennent aux musées », a déclaré Steve Brusatte, consultant sur le prochain film « Jurassic World » et auteur de « The Rise and Fall of the Dinosaurs ».

Il se souvient d’avoir été adolescent et d’avoir vu le fossile qui l’inspirerait à se lancer dans la paléontologie – le squelette de T. rex Sue au Field Museum de Chicago.

« Cela m’a impressionné et debout en dessous, cela m’a donné une nouvelle perspective sur le monde antique », a-t-il déclaré à l’AFP.

Sue a été vendue aux enchères en 1997, et le Field Museum de Chicago a pu collecter plus de 8 millions de dollars pour l’acheter.

« Une seule personne riche aurait pu l’acheter, l’apporter à la maison et il n’aurait jamais été exposé au public, pour m’inspirer ainsi que d’innombrables autres enfants », a déclaré Brusatte.

