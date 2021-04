Le plus gros lapin du monde disparu, présumé volé

Si vous voyez quelqu’un se promener dans le centre de l’Angleterre avec un 1,2 mètre de long lapin en remorque, appelez les autorités. Ce lapin est peut-être Darius – l’actuel détenteur du record du plus grand lapin du monde – qui a disparu de son domicile dans le Worcestershire le week-end dernier.

« On pense que le lapin géant continental a été volé de son enclos dans le jardin de la propriété de ses propriétaires pendant la nuit de samedi (10 avril – 11 avril) », a indiqué la police locale de West Mercia. dit dans un communiqué . « Le lapin est tout à fait unique dans le fait qu’il mesure 4 pieds et a reçu un record Guinness pour être le plus gros lapin du monde. »

Darius a reçu son titre impressionnant en avril 2010. À l’époque, il mesurait un énorme 4 pieds 3 pouces (129 cm) de long – un vrai titan, même parmi son espèce.

Darius est un lapin géant flamand, qui est la plus grande race de lapin sur Terre. Selon le zoo du Maryland , un géant flamand moyen peut peser environ 15 livres (7 kilogrammes) et mesurer 2,5 pieds (0,76 m) de long. C’est une race domestique, élevée à l’origine pour la viande et la fourrure depuis au moins 300 ans.

Aujourd’hui, les géants flamands sont en grande partie élevés comme animaux de compagnie. Annette Edwards, la propriétaire de Darius, a qualifié son lapin primé de « très décontracté » dans un Entretien 2015 , ajoutant que les lapins géants sont encore plus faciles à élever que les races plus petites, car ils agissent « plus comme des chiens » que des lapins volants et fouisseurs de la nature.

Edwards offre une récompense de 1000 livres britanniques (environ 1400 €) pour le retour en toute sécurité de Darius.

