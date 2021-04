Le plus gros avion du monde a encore volé: le test est un succès

Deux fuselages, six moteurs et 250 tonnes: grâce à une envergure de 117 mètres, l’avion de transport Roc est considéré comme lele plus grand avion du monde, et hier 29 avril, il a de nouveau volé dans les airs lors de son deuxième vol d’essai officiel. C’était pour l’annoncer Stratolaunch, la société fondée par l’ancien co-fondateur de Microsoft, aujourd’hui décédé, Paul Allen. Roc a décollé d’une piste au milieu du désert de Mojave, en Californie, franchissant avec succès un nouveau pas vers son objectif ultime: plateforme volante pour les lancements spatiaux.

A quoi sert l’avion

En fait, l’avion conçu par Stratolaunch n’est pas destiné aux vols commerciaux. Son but est de faciliter les lancements orbitaux en faisant office de ferry pour les fusées: les charges à lancer seront montées sur ces fusées, qui seront à leur tour placées à bord du Roc: ce dernier devra atteindre une altitude de 10000 mètres et puis relâchez sa charge sous le niveau de la stratosphère. De cette façon, l’effort que les fusées devront faire pour surmonter la dernière barrière qui les sépare de l’espace sera minime.

Parmi les avantages liés à ce type d’utilisation, il y a le réutilisabilité des composants: après la libération de sa charge, Roc peut atterrir indemne prêt pour un nouveau voyage, sur une piste qui n’est pas très différente de celles des avions ordinaires. En bref, le système, une fois perfectionné et achevé, devrait garantir laespace moins cher anci.

Le test vient d’être effectué

Ce qui s’est terminé dans ces heures est le deuxième test de l’avion, après le premier qui a eu lieu en 2019. Le vol a duré plus longtemps que le précédent – 3 heures et 14 minutes – même si la hauteur atteinte était plus basse, soit environ 4000 mètres. L’essai, selon la société, s’est parfaitement terminé et a fourni aux scientifiques toutes les données qu’ils espéraient obtenir de l’opération. La feuille de route pour les prochaines étapes du développement de l’aéronef n’est cependant pas encore connue; en parallèle, la conception du Talon-A est également en cours, un avion propulsé par fusée qui, dans les plans de la société, sera utilisé pour test en vol hypersonique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂