Le plus gros astéroïde de l’année passera devant la Terre dimanche. Mais ne t’inquiète pas.

Le plus large astéroïde se rapprocher de notre planète cette année passera dimanche (21 mars), donnant aux astronomes une rare occasion d’apercevoir un vestige de la naissance de notre système solaire , disent les astronomes.

Le soi-disant « 2001FO32 » est grand; c’est rapide; et en termes astronomiques, il oscille assez « près » de notre planète délicate, ce qui lui vaut le titre d ‘ »astéroïde potentiellement dangereux ». Mais 2001FO32, découvert pour la première fois en 2001, a une orbite bien connue et ne présente aucun danger pour la terre .

Lors de sa rencontre la plus proche avec notre orbe bleu, la roche spatiale sera toujours à 2 kilomètres, soit environ la distance que vous parcourriez si vous voliez 50 fois autour du globe. « Il n’y a aucune chance que l’astéroïde se rapproche de la Terre à moins de 1,25 million de kilomètres », a déclaré Paul Chodas, directeur du centre d’études des objets proches de la Terre du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré dans un communiqué de la NASA . Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’une collision imminente; en fait, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter pour les siècles à venir, a déclaré la NASA.

2001FO32 est estimé entre 1 300 et 2 230 pieds (440 et 680 mètres) de large, mais quand il a été découvert pour la première fois en 2001, les scientifiques pensaient qu’il faisait environ 3 000 pieds (1 km) de large. La prochaine rencontre rapprochée permettra aux scientifiques de mieux mesurer la bête.

Cette rencontre rapprochée permettra aux astronomes non seulement de mieux comprendre la taille de l’astéroïde, mais également de comprendre sa composition. Avec la NASA Infrarouge Telescope Facility au-dessus du Mauna Kea d’Hawaï, par exemple, les astronomes espèrent mesurer comment la lumière se reflète sur la surface de l’astéroïde pour déterminer de quels minéraux il est composé.

De plus, les chercheurs espèrent également faire rebondir les signaux radar sur l’astéroïde à l’aide d’antennes paraboliques du Deep Space Network de la NASA pour mieux comprendre sa taille et sa vitesse de rotation, et potentiellement découvrir des caractéristiques de surface ou de petits satellites (par exemple, un petit lune ).

En raison de son orbite très allongée et inclinée autour du soleil – qui augmente la vitesse de la roche spatiale dans le système solaire interne et la ralentit dans l’espace lointain – 2001FO32 se déplacera plus vite que la plupart des astéroïdes lorsqu’il basculera près de notre planète, à environ 77000 mph (124 000 km / h).

Dimanche, l'astéroïde à déplacement rapide fera son approche la plus proche de la planète à 12 h 03 HAE (16 h 03 GMT). Mais la rencontre 2001FO32 ne sera pas seulement visible pour les experts; les astronomes amateurs peuvent également apercevoir l'astéroïde.

« L’astéroïde sera le plus brillant lorsqu’il se déplace dans le ciel du sud », a déclaré Chodas dans le communiqué. « Les astronomes amateurs dans l’hémisphère sud et aux basses latitudes nordiques devraient être en mesure de voir cet astéroïde à l’aide de télescopes de taille moyenne avec des ouvertures d’au moins 8 pouces dans les nuits menant à l’approche la plus proche, mais ils auront probablement besoin de cartes stellaires pour le trouver. «

Vous pouvez également le regarder en direct en ligne sur Le projet de télescope virtuel site Internet.

Si vous le manquez, eh bien, vous devrez attendre encore trois décennies; la prochaine fois que ce rocher géant effectuera une visite aussi rapprochée, ce sera en 2052, quand il oscille à environ 1,75 million de miles (2,8 millions de km).

