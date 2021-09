Le plus grand studio britannique de Sony, Firesprite, vient de faire son propre acquisition

PlayStation Studios a beaucoup grandi cette année, avec quelques acquisitions notables renforçant la gamme de développeurs propriétaires de Sony. Le plus récent d’entre eux est Firesprite, un studio basé à Liverpool qui est déjà plus grand que les autres équipes britanniques de Sony réunies. Il est sur le point de devenir encore plus grand, cependant; le développeur vient de faire son propre achat.

C’est vrai : Firesprite, pas Sony, a acquis Fabrik Games, une petite équipe de Manchester. Il sera fusionné dans le studio beaucoup plus grand, portant l’effectif total à 265. Il semble que cette acquisition était envisagée dans le cadre du plan de Sony visant à reprendre Firesprite, ce qui est logique.

Firesprite et Fabrik Games ont toujours entretenu une relation étroite ; cette dernière équipe a été fondée par Graeme Ankers, directeur général de la première. Les studios ont collaboré pour amener The Persistence sur plusieurs plateformes, et Fabrik a quelques jeux qui lui sont propres : Filthy Lucre et The Lost Bear.

Il semble que Firesprite soit positionné par Sony comme un acteur majeur parmi sa flotte propriétaire. Avec un nombre d’employés comparable à celui de Sucker Punch, Guerrilla et Bend Studio, nous pourrions être en présence d’une véritable centrale électrique. Nous devrons attendre et voir comment se dérouleront les jeux, bien sûr, mais cette croissance rapide est pour le moins intéressante.

Êtes-vous impatient de voir ce qui sortira de Fireesprite? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.