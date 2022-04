Le plus grand moment de WrestleMania de tous les temps tel que voté par les fans

Les fans ont révélé quel était leur « plus grand moment WrestleMania de tous les temps » – et ils n’ont pas déçu.

Surnommé par la WWE « Le plus grand spectacle du divertissement sportif », l’événement de cette année se prépare à être énorme.

Si ces matchs ne vous excitent pas en tant que fan de la WWE, je ne sais pas ce qui le fera – Charlotte Flair (c) contre Ronda Rousey et Roman Reigns (champion universel) contre Brock Lesnar (champion de la WWE) ont définitivement l’air d’eux ‘ll être à la hauteur de l’exagération.

Sans oublier ‘Stone Cold’ Steve Austin qui devrait faire une apparition sur Le spectacle KO animée par Kevin Owens.

N’oublions pas non plus Logan Paul, qui s’associera à The Miz et affrontera Rey et Dominik Mysterio.

Wrestlemania 33 en 2017. Crédit : Alamy

Cependant, comme nous le savons tous, en ce qui concerne la WWE (anciennement connue sous le nom de WWF), la plupart auront leur propre mémoire spéciale, qui restera avec eux dans le cadre de leur enfance.

Ainsi, 45secondes.fr a donné au public le choix entre quatre énormes WrestleMania parmi lesquels choisir: match TLC II à WM 17; Hogan Slamming André; Hogan contre Guerrier ; Undertaker contre HBK (à WM25 et WM26).

Plus de 4 200 votes ont afflué, et voici les résultats :

4) Hogan Slamming Andre à WM3 – 10,9%

Le célèbre body slam d’André le Géant par Hulk Hogan est un moment emblématique de l’histoire de l’entreprise.

Sous la marque « David contre Goliath », le Hulkster, qui était lui-même assez énorme à 6 pieds 7 pouces et 137 kg, a réussi à ramasser une « huitième merveille du monde » de 7 pieds 4 pouces et 236 kg, comme on l’appelait, et l’a projeté au milieu du ring.

Il ne fait aucun doute que ce moment a vraiment amené la WWE à un autre niveau.

Hogan a également réussi à conserver son titre.

3) Match TLC II à WM17 – 21,1%

La prochaine étape est l’une des cascades les plus ridicules jamais réalisées dans l’histoire de la WWE.

C’était Edge et Christian contre Dudley Boyz contre Hardy Boyz.

Qui pourrait oublier la lance bondissante d’Edge du haut d’une échelle de 20 pieds à Jeff Hardy … en l’air.

L’incroyable commentaire de Jim Ross a définitivement joué un rôle important dans ce moment légendaire.

Edge et Christian sont ceux qui ont décroché les ceintures pour la victoire.

2) Hulk Hogan contre Ultimate Warrior WM6 – 21,8%

La deuxième place était très proche de la troisième avec une différence de seulement 0,7 %.

Eh bien, l’inoubliable match champion contre champion a eu lieu à WM6 où le regretté grand Ultimate Warrior a réussi à vaincre Hulk.

Dans une finale sincère du match épique, Hogan a remis son championnat à Warrior, qui ont tous deux partagé un câlin à la fin.

1) Undertaker contre HBK WM25 et WM26 – 46,2%

Dans ce qui était la majorité écrasante, The Undertaker contre Shawn Michaels était le choix des fans comme leurs plus grands moments WrestleMania de tous les temps.

Aussi bon que soit leur premier match, le second à WM26 restera certainement gravé dans la mémoire des fans de la WWE pour toujours.

C’était essentiellement la séquence WrestleMania d’Undertaker contre la carrière de HBK, donc ça allait toujours être une fin émotionnelle pour l’un ou l’autre résultat.

Durant les dernières minutes du match, Michaels savait qu’il était battu.

Il décide brillamment de gifler l’homme mort, à la manière de Will Smith, en plein visage.

S’il y a une personne que vous ne voulez pas faire chier, c’est The Undertaker, et il va livrer l’une des pierres tombales les plus brutales de tous les temps.

1,2,3, Michaels a été épinglé et juste comme ça, sa carrière était terminée.

Un HBK ému a quitté le ring alors qu’il faisait ses adieux aux fans lors de son avant-dernier match à la WWE en 2010.

Il est ensuite revenu en 2018 pour un court passage avec DX, mais son dernier match « correct » restera dans les mémoires.

La séquence WM 18-0 d’Undertaker était intacte, jusqu’à ce que Brock Lesnar choque le monde et mette fin à son héritage WM.

Nous avons également demandé au public qui était leur M. WrestleMania et le résultat a été, comme prévu.

L’Undertaker a été le vainqueur écrasant et avec 23 victoires ridicules et seulement deux défaites à WM, il est difficile de discuter avec celui-là.