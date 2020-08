Le plus grand labyrinthe du monde est ce jardin colossal en Chine et nécessite plus de 9,4 kilomètres pour en sortir

Un défi architectural. Il Labyrinthe de rêve Yancheng Dafeng C’est un complexe gigantesque, un puzzle en plein air pour ceux qui veulent défier leur sens de l’orientation. Après cinq mois de construction, le labyrinthe qui détient plusieurs records de taille et de longueur a été achevé.

On le trouve à Yancheng, dans la province du Jiangsu, l’une des plus prospères de Chine. En septembre 2017, ce labyrinthe a été inauguré d’une taille de 35596,74 mètres carrés, mais ce n’est pas seulement sa grande taille qui impressionne par cette grande infrastructure, mais la longueur énorme du chemin à parcourir pour en sortir.

Le labyrinthe des records

Le “Labyrinthe des rêves”, comme on l’appelle populairement, est un complexe qui comprend des ponts, des statues, une tour d’observation et de multiples labyrinthes à l’intérieur. Le complexe a le longueur record du chemin pour sortir, avec 9457,36 mètres. C’est plus de 9,4 kilomètres, ce qui en cas de connaissance parfaite du chemin nous prendrait près de deux heures à pied. Les utilisateurs qui entrent dans ce labyrinthe passent généralement la journée, car le labyrinthe lui-même propose plusieurs arrêts pour prendre un verre.

L’organisation Guinness World Records a fourni jusqu’à trois enregistrements à ce gigantesque jardin, du plus grand labyrinthe, du plus grand labyrinthe de haies et du labyrinthe avec le plus long chemin.

À l’intérieur du Yancheng Dafeng Dream, nous trouvons un gigantesque Labyrinthe en forme d’orignal avec jusqu’à 10 aires de repos différentes. En plus de la zone principale, le labyrinthe comprend d’autres secondaires de forme circulaire, avec des dessins en forme de cœur et des labyrinthes avec des structures en verre.

C’est un espace pour tous les âges, avec des espaces dédiés aux enfants. Au centre se trouve un plate-forme d’observation centrale jusqu’à 20 mètres de haut à partir de laquelle apprécier l’itinéraire.

Le labyrinthe principal en forme d’orignal comprend plus de 100000 arbustes ‘Juniperus chinensis’, le “genévrier de Chine”. Le Castillo de las Flores est situé dans la dernière zone de l’itinéraire de plus de neuf kilomètres, indiquant que la fin est atteinte.

L’entrée pour accéder au labyrinthe a un coût de 150 yuans par adulte, environ 18 euros à changer. Une fois à l’intérieur de ce complexe, les participants peuvent non seulement découvrir comment sortir, mais aussi réaliser différentes activités. Un nouvel exemple des méga-constructions chinoises qui étonnent le monde par leur ampleur.

