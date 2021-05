Le plus grand iceberg que nous connaissons vient de rompre l’Antarctique, il a la taille de Majorque et flotte maintenant dans l’océan

FOSCARINI lampe à suspension CABOCHE PLUS GRANDE à LED (Transparent avec dimmer - Verre soufflé et métal chromé)

Foscarini Caboche née de la volonté de créer une lampe aussi précieuse et magnétique qu'un bracelet de perles, volonté qui s'est traduite en légèreté et transparence grâce à l'utilisation du polyméthacrylate. Caboche s'est affirmée dès ses débuts comme l'un des plus grands bestsellers de la collection Foscarini, au point de devenir une icône dans le monde de l'éclairage de design.Riche, brillante et sophistiquée, la lampe Caboche est une mosaïque de réfractions, la fusion parfaite d'une forme unique composée de différentes personnalités qui réalisent, dans leur ensemble, le corps et l'effet lumineux de la lampe. Lorsqu'elle est allumée, la lumière se diffuse depuis l'intérieur des sphères comme autant de cristaux lumineux, éclairant ainsi l'espace à 360° tout en garantissant un éclairage direct sur le plan et réfléchi sur le plafond. Alliant impact visuel et légèreté, valeur décorative et fonctionnalité, elle trouve sa place à la fois dans les espaces privés et publics.Suspension à lumière diffuse. Câbles de suspension en acier inox, cordon électrique transparent. Cache composé d'une plaque de fixation en métal zingué et coupelle en ABS teinté dans la masse chromé brillant.Ampoule incluse LED 28W 2700K 3850lm CRI 90. Dimmer inclus.