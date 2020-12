Le plus grand iceberg du monde vient de se briser en deux, avec un morceau de glace de la taille de Queens et du Bronx combinés se séparant du berg principal.

Le mammouth A-68a berg s’est séparé pour la première fois de la plate-forme de glace Larsen C de l’Antarctique en 2017, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le morceau de glace géant dérive massivement vers le nord depuis lors. De l’eau, l’A-68a ressemblerait un peu à une île en mouvement, avec des falaises s’élevant jusqu’à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pas plus tard qu’en avril, il mesurait 5 100 kilomètres carrés, soit environ aussi grand que trois Houstons plus un Chicago (ou 1,7 Rhode Islands).

Récemment, cette terre de glace flottante a été sur une trajectoire de collision avec l’île de Géorgie du Sud, un refuge faunique dans l’océan Atlantique Sud qui abrite des millions de pingouins, de phoques et d’autres animaux sauvages.

On ne sait pas exactement pourquoi l’iceberg s’est fracturé, mais un crash dans le fond marin peu profond à plusieurs dizaines de kilomètres du littoral de la Géorgie du Sud peut avoir causé la scission, selon l’Agence spatiale européenne (ESA) .

Une carte de contour montre le fond marin dans la région où l’A-68a s’est divisé et a tourné. (Crédit d’image: British Antarctic Survey / ESA)

En relation: 10 mythes climatiques brisés

La mission Copernicus Sentinel-3 de l’ESA a capturé la dérive de l’A-68a vers la Géorgie du Sud dans une série d’images entre le 29 novembre et le 17 décembre.

Une série d’images prises au cours de plus de deux semaines montre un A-68a s’approchant de la Géorgie du Sud, puis se fissurant et tournant après avoir percuté une zone de fonds marins peu profonds au large. (Crédit d’image: ESA)

Il semble que ces derniers jours, l’iceberg ait tourné dans le sens des aiguilles d’une montre, déplaçant l’une de ses extrémités dans des eaux peu profondes, a déclaré l’ESA. Dans cette région, le fond marin n’a que 200 m de profondeur, suffisamment près de la surface pour que le fond de l’iceberg se soit éraflé. Dans le processus, la pièce plus petite – qui devrait prendre le nom A-68d – s’est probablement détachée.

Il reste à voir où ira l’iceberg à partir d’ici.

Une carte montre comment l’A-68a s’est déplacé depuis la fissuration de Larsen C. Les lignes bleues montrent les traces historiques d’autres icebergs. (Crédit d’image: contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2020), traitées par l’ESA; Antarctic Iceberg Tracking Database)

Des morceaux de glace du passé ont tracé des chemins similaires au nord du continent le plus au sud après la Géorgie du Sud. Mais il est à craindre que si l’A-68a reste trop longtemps au large, il pourrait bloquer les eaux voisines où se nourrissent les manchots qui vivent sur l’île.

« La distance réelle [the animals] doivent voyager pour trouver de la nourriture (poisson et krill) qui compte vraiment, »Geraint Tarling, écologiste à la British Antarctic Society, dit dans un communiqué . «S’ils doivent faire un grand détour, cela signifie qu’ils ne reviendront pas vers leurs petits à temps pour les empêcher de mourir de faim dans l’intervalle.

Les futures images et observations révéleront probablement à quel point la menace A-68a finira par poser aux oiseaux se dandinant.

Après l’éclatement spectaculaire de l’A-68a, un autre iceberg, plus au sud dans la mer de Weddell en Antarctique, est maintenant le plus grand du monde avec 4 000 kilomètres carrés (1500 miles carrés), selon l’ESA. Son nom est A-23a.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.