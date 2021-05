Le plus grand iceberg du monde se détache de l’Antarctique

Maisons du Monde Table manger 8/10 personnes en manguier et métal L207

Jouer ou dner ? La question ne se pose plus avec la table manger 8/10 personnes en manguier et métal L207 PONG. Ses lignes sobres vous permettront de l'intégrer dans tous les types d'intérieur, de l'indus au contemporain en passant par un vintage aux influences scandinaves. Amateur de ping-pong ? Aprs un bon repas convivial, on débarrasse la table et on installe son filet en métal et textile enduit pour une petite partie. On ne joue pas avec la nourriture, en revanche, on joue avec la table dner ! Succs assuré auprs de vos invités !