Le plus grand iceberg du monde se désintègre en «  soupe à l’alphabet  », montre une photo de la NASA

L’océan au nord de Antarctique s’est transformé en « soupe à l’alphabet » d’icebergs brisés, selon un nouveau billet de blog sur la NASA Site Web de l’Observatoire de la Terre .

Sur une photo satellite prise le 11 février 2021, les contours irréguliers de 11 icebergs fracturés tourbillonnent autour d’une île isolée remplie de pingouins appelée Géorgie du Sud, située à environ 1500 kilomètres au nord-est de la péninsule antarctique.

Chaque morceau congelé est un morceau de l’iceberg autrefois puissant A-68a, qui portait le titre de le plus grand iceberg du monde depuis plus de trois ans avant se brisant en une douzaine de morceaux il y a quelques semaines. Désormais, chaque morceau cassé du puzzle a son propre nom, commençant par A-68b et se terminant par A-68M. (Plusieurs des icebergs ne sont pas visibles sur cette photo.)

L’Iceberg A-68a s’est à l’origine détaché de la plate-forme de glace Larsen C de l’Antarctique le 12 juillet 2017. À l’époque, il mesurait plus de 2300 miles carrés (6000 kilomètres carrés) – assez grand pour contenir les cinq arrondissements de New York à cinq reprises. . Malgré sa superficie impressionnante, le berg était incroyablement mince et a commencé à perdre de gros morceaux de glace à partir d’avril 2020.

À la fin de 2020, le berg semblait être sur une trajectoire de collision avec l’île de Géorgie du Sud (un territoire britannique d’outre-mer). Les chercheurs craignaient que le berg ne touche terre près de l’île, coupant les voies d’alimentation de milliers de phoques, de manchots et d’autres animaux résidents de Géorgie du Sud et conduisant potentiellement à une famine généralisée.

Heureusement, le berg a changé de cap et a commencé à dériver autour de l’île, avant même qu’il ne se brise en une douzaine de morceaux qui flottent dans la région aujourd’hui. La menace pour les animaux de l’île est terminée pour l’instant.

Pourtant, les chercheurs britanniques sont impatients d’étudier l’impact potentiel de l’iceberg brisé sur l’eau de mer autour de la Géorgie du Sud. Deux robots submersibles sont programmés pour étudier la température, la salinité et la clarté de l’eau autour des restes d’A-68a (et de tous ses descendants) pendant plusieurs mois, à partir de la fin de l’année, a rapporté 45Secondes.fr.

