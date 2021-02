Le plus grand iceberg du monde se brise en une douzaine de morceaux

La le plus grand iceberg du monde s’est brisé en une douzaine de morceaux, a rapporté dimanche 31 janvier le US National Ice Center (USNIC), rapprochant l’objet colossal de quelques bonds de sa destruction totale. Des milliers de pingouins locaux ont poussé un soupir de soulagement.

L’iceberg, nommé A-68a, s’est détaché du plateau de glace Larsen C du nord de l’Antarctique le 12 juillet 2017 et dérive régulièrement vers le nord depuis. Alors que le berg mesurait initialement plus de 6000 kilomètres carrés (2300 miles carrés) – assez grand pour contenir cinq fois les cinq arrondissements de New York – il est également extrêmement mince et a commencé perdre de gros morceaux de glace à partir d’avril 2020.

La semaine dernière, le gigantesque radeau de glace s’est fendu au milieu tout en dérivant dans les eaux relativement chaudes près du territoire britannique d’outre-mer de l’île de Géorgie du Sud – et maintenant, les deux côtés de la berg se fissurent au niveau des coutures.

Selon l’USNIC, un total de 13 morceaux au total se sont maintenant détachés de l’iceberg A-68, et sept nouveaux sont apparus ces derniers jours. (Les icebergs qui se détachent du même berg parent sont nommés avec des lettres séquentielles de l’alphabet; les morceaux les plus récents sont nommés A-68g, A-68h, A-68i, A-68j, A-68k, A-68l et A- 68m).

Bien que ces récentes fissures signalent la ruine inévitable de l’iceberg, elles apportent également de bonnes nouvelles pour l’île voisine de Géorgie du Sud. En novembre 2020, les scientifiques surveillant la trajectoire de l’iceberg craignaient qu’il ne s’écrase sur le fond marin près de la Géorgie du Sud, écrasant potentiellement certains des résidents de phoques, de manchots et de baleines de l’île, et coupant les voies de recherche de nourriture pour les survivants.

En janvier, l’iceberg a suivi les courants autour de l’île, éliminant le danger le plus immédiat pour la faune. Maintenant, avec cette dernière série de désintégrations, la menace d’une collision semble encore moins probable, a rapporté la BBC.

À ce rythme, il se peut que les chercheurs britanniques aient très peu à étudier au cours de leur mission prévue pour enquêter sur l’iceberg avec des robots sous-marins. Les submersibles jumeaux devraient actuellement passer près de quatre mois à collecter des données sur la température de l’eau de mer, la salinité et la clarté de l’eau des côtés opposés de l’iceberg (ou, ce qui en reste), a précédemment rapporté 45Secondes.fr.

