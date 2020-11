Le plus grand iceberg du monde est sur une trajectoire de collision avec un refuge de manchots de l’Antarctique

Le plus grand iceberg du monde pourrait être sur une trajectoire de collision avec un refuge faunique dans l’océan Atlantique Sud, ont rapporté des chercheurs de la British Antarctic Society (BAS). Si le berg gargantuesque s’échoue près de l’île de Géorgie du Sud (un territoire britannique d’outre-mer et l’une des îles Sandwich du Sud), il pourrait écraser des animaux et bloquer les itinéraires de recherche de nourriture pour des milliers de pingouins et de phoques, ce qui pourrait perturber l’écosystème de l’île pendant une décennie ou plus. , selon les scientifiques du BAS.

« Les écosystèmes peuvent et vont rebondir bien sûr, mais il y a un danger ici que si cet iceberg reste coincé, il pourrait y rester pendant 10 ans », a déclaré Geraint Tarling, un écologiste du BAS, dans un communiqué.

L’iceberg en question est simplement connu sous le nom de A68a. La dalle massive vêlée de la plate-forme de glace Larsen C de l’Antarctique en juillet 2017, mesurant initialement plus de 6000 kilomètres carrés (2300 miles carrés) – un radeau de glace assez grand pour contenir cinq fois les cinq arrondissements de New York. Depuis lors, l’A68a dérive de plus en plus vers le nord dans des eaux plus chaudes, se débarrassant progressivement de petits morceaux de lui-même en cours de route. (Au début d’avril, le morceau de glace mesurait encore environ 2000 miles carrés, soit 5100 km carrés, dans la zone, 45Secondes.fr a précédemment rapporté).

Récemment, des images satellites ont repéré le berg (qui ressemble maintenant à une main avec un doigt pointé) dérivant directement vers la Géorgie du Sud, une petite île montagneuse qui sert de terrain de reproduction à des centaines de milliers de phoques et de pingouins.

Avec une superficie similaire à celle de l’A68a, l’écosystème de l’île pourrait être sérieusement perturbé si le berg touchait terre. En plus de blesser des animaux lors de la collision, la présence de l’iceberg pourrait bloquer les voies normales d’alimentation et de recherche de nourriture que les animaux empruntent pendant leurs saisons cruciales d’élevage de poussins et de petits, a déclaré Tarling.

Un grand nombre de baleines, de phoques et de manchots se nourrissent au large des côtes de la Géorgie du Sud. (Crédit d’image: Martin Collins)

« La distance réelle [the animals] doivent voyager pour trouver de la nourriture (poisson et krill) compte vraiment », a expliqué Tarling.« S’ils doivent faire un grand détour, cela signifie qu’ils ne retourneront pas à leurs petits à temps pour les empêcher de mourir de faim. l’intérim. «

Il y a encore une chance que les courants océaniques puissent transporter l’A68a autour de la côte de l’île plutôt que directement à l’intérieur, a déclaré Peter Fretwell, un spécialiste de la cartographie chez BAS, dans le communiqué. Si tel est le cas, alors les chiots et les pingouins de Géorgie du Sud pourraient même voir des avantages diététiques; selon Tarling, les immenses quantités de poussière à bord de l’A68a pourraient fertiliser le plancton océanique à proximité, envoyant ces nutriments dans la chaîne alimentaire vers les poissons, les pingouins et les phoques.

« Ce plancton tire également du carbone de l’atmosphère, compensant en partie les émissions humaines de CO2 », a déclaré Tarling.

Un signe de malheur glacial ou un complément nutritionnel flottant? Le destin de l’iceberg A68a reste à voir.

