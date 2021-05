Le plus grand géoglyphe artificiel se trouve en Inde et a été découvert avec Google Earth

Pour une raison ou une autre, les humains ont toujours aimé dessiner des images géantes. En parlant de géoglyphes (d’immenses dessins réalisés sur terre) viennent à l’esprit les empires américains d’il y a plusieurs millénaires. Cependant, il existe des géoglyphes partout dans le monde et ils ne doivent pas nécessairement avoir des milliers d’années. Le plus grand d’entre eux est en fait en Inde, et nous l’avons découvert récemment et par hasard avec … Google Earth.





Dans le désert du Thar en Inde se trouvent lles plus grands géoglyphes de la planète. Ils sont énormes, à une si grande échelle qu’ils ne pourraient probablement jamais être vus d’en haut car ils n’avaient ni satellites, ni avions, ni montagnes à escalader. Mais maintenant, il a été possible de les voir en détail et de les analyser, tout cela grâce au fait que leurs découvreurs, quelques chercheurs indépendants français, les ont vus avec Google Earth.

Au milieu du désert, les chercheurs identifié avec Google Earth une série de modèles près de la ville dorée de Jaisalmer. Réalisant qu’ils pourraient être confrontés à une découverte unique, ils ont décidé d’analyser le lieu en personne à l’aide d’un drone qui a survolé les lieux pour prendre des photos et des vidéos.

Ce qu’ils ont trouvé, ce sont des sillons creusés pour planter des arbres mais aussi pour créer de curieuses formations de lignes. Ils sont lignes jusqu’à 10 centimètres de profondeur et 20 à 50 centimètres de largeur. Cela semble peu, mais il suffit de voir le résultat d’en haut.

Spirales, serpents et lignes énigmatiques de plus de 700 mètres

Selon les chercheurs d’une nouvelle étude publiée dans Archaeological Research in Asia, il existe un certain nombre de géoglyphes dans la région. D’habitude faire des spirales ou ce qui semble être un serpent.

Le plus grand géoglyphe qu’ils ont pu identifier est une énorme spirale asymétrique (Boha 1) constituée d’une seule ligne qui parcourt 12 kilomètres. La composition mesure 724 mètres de long sur 201 mètres de large. Il y a une deuxième composition qui semble être un serpent. Ce deuxième géoglyphe mesure 11 kilomètres de long.

Qu’y a-t-il derrière ces géoglyphes? Pour le moment, c’est inconnu. Les chercheurs essaient maintenant de savoir qui a créé les géoglyphes, pour quelle raison et quand cela s’est produit. Certains indices suggèrent qu’ils ont été créés il y a environ 150 ans. Peut-être à des fins religieuses ou cosmologiques, car ils n’avaient aucun moyen de les voir et de les apprécier depuis le sol et aucune option pour les voir d’en haut. Je veux dire, ils n’étaient pas faits pour l’homme.

Via | L’emmaillotage

Plus d’informations | Recherche archéologique en Asie