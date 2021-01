Le plus grand film de 2020 a rapporté moins d’argent que chaque autre année depuis «  Toy Story  » de 1995

Lorsque la pandémie de coronavirus (COVID-19) s’est installée, les cinémas figuraient inévitablement parmi les entreprises à fermer. Après tout, un virus aéroporté est difficile à gérer lorsque des centaines de personnes se rassemblent dans une grande pièce. Et donc après mars 2020, quelques blockbusters – dont Christopher Nolan’s Principe – a bravé une sortie en salles. Pourtant, le plus grand film de 2020 reflète les effets de la pandémie.

Le cinéma AMC Empire 25 à Times Square à New York | Noam Galai / Getty Images

La plupart des grands films ont sauté les salles en 2020 ou sont passés à une date ultérieure

Pendant les trois quarts de 2020, à peu près tous les grands blockbusters ont sauté une sortie en salles. Un endroit tranquille, partie II et Rapide et furieux 9 ont été deux des premiers grands films de studio à changer de vitesse. Et avant longtemps, les studios ont poussé des films aussi attendus comme Veuve noire, Ghostbusters: l’au-delà, et Pas le temps de mourir aux dates de sortie éventuelles de 2021. D’autres films ont plutôt choisi d’expérimenter.

Plutôt que de retarder davantage sa sortie, Disney a publié Les nouveaux mutants en salles en août 2020. De même, d’autres sorties en salles prévues comme celle de Disney Âme et En avant, Scoob!, et Bill et Ted affrontent la musique dépendait largement des services à la demande pour atteindre leur public. Peut-être enhardi par le succès de Trolls: Tour du monde, de nombreux films familiaux ont opté pour cette voie.

CONNEXES: ‘Lightyear’: Comment Chris Evans remplace Tim Allen en tant que héros de ‘Toy Story’

Le plus grand film de 2020 est sorti en salles en janvier 2020

En l’absence d’un box-office traditionnel, les graphiques du box-office pour 2020 représentaient une forte baisse par rapport aux années précédentes. Bien sûr, cela en dit beaucoup plus sur l’effet de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qu’autre chose. Mais néanmoins, le plus grand film de 2020 est le moins rentable de chaque année depuis que Disney a sorti le premier film de Pixar, Histoire de jouet, en 1995.

Cette année, Histoire de jouet a gagné 193 millions de dollars au pays. Grâce à l’inflation et à la popularité croissante des franchises comme Guerres des étoiles et l’univers cinématographique Marvel, c’était de loin le plus gros bénéfice le plus bas jusqu’en 2020. Le plus grand film de cette année – du moins au niveau national – est en fait celui de janvier. Mauvais garçons pour la vie. Selon The-Numbers.com, le film a rapporté 204 millions de dollars.

CONNEXES: Will Smith révèle le secret de son premier grand rôle dans un film: « C’est l’une des choses dont je n’ai jamais parlé »

«Bad Boys for Life» sera-t-il le dernier blockbuster exclusif aux théâtres?

Pour les cinéphiles, Mauvais garçons pour la vieLe statut de plus grand film de 2020 est probablement décourageant. Pour mettre les choses en contexte, c’est le premier film à figurer en tête des palmarès de l’année avec moins de 300 millions de dollars depuis les années 2000 Comment le Grinch a volé Noël. Il met également fin à une série de cinq ans de films Disney – MCU et Guerres des étoiles – diriger le haut des classements.

Mais Bad Boys for Life pourrait-il être parmi les derniers blockbusters à sortir exclusivement en salles? Compte tenu de l’état de l’industrie, c’est certainement possible. Le pivot de Disney pour publier même son action en direct de 200 millions de dollars Mulan sur Disney + indique un avenir possible pour l’entreprise. De même, Warner Bros.a finalement publié Wonder Woman 1984 sur HBO Max le même jour que les cinémas.

Ces deux studios – les plus performants d’Hollywood – pourraient façonner l’avenir de la façon dont le public pourra voir de nouveaux films. Après tout, le public hésite probablement encore à s’aventurer dans les cinémas en raison de la crise de santé publique. Et même lorsque la pandémie diminue, la question demeure de savoir si les salles de cinéma seront plus jamais les mêmes. S’ils survivent même du tout.