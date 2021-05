Le plus grand fabricant de bijoux au monde ne vendra que des diamants produits en laboratoire: identiques, durables et surtout moins chers

Ces dernières années, nous avons vu comment peu à peu les produits naturels ont été remplacés par des produits de laboratoire aux résultats pratiquement identiques. L’exemple le plus clair que nous ayons avec la viande de laboratoire. Pandora, qui est le plus grand fabricant de bijoux au monde, veut maintenant vulgariser un nouveau marché pour les produits de laboratoire: les diamants.





Il s’agit de l’une des pierres les plus précieuses de la planète et par conséquent l’une des plus compliquées et coûteuses à obtenir. Les diamants depuis des décennies sont devenus des pierres précieuses et exclusives. Quelque chose que Panodra cherche à changer d’une certaine manière. Comment? Créer une plus grande quantité de diamants, les fabriquer eux-mêmes. Comme annoncé, ils ne vendront que des diamants créés en laboratoire, qui seront des «produits abordables et créés de manière durable».

Pandora va commencer à fabriquer ses propres diamants sur le sol britannique et c’est là qu’ils commenceront à les vendre. Son prix débutera aux alentours de 300 euros pour les plus basiques et les plus petits. Il faut dire que Pandora n’est pas la première entreprise à faire cela, bien qu’elle soit la plus grande.

Structurellement identique

Les préoccupations environnementales et les pratiques de l’industrie minière ont conduit les bijoutiers à rechercher des alternatives aux diamants naturels. En plus du consommation élevée de ressources impliquée par l’extraction du minéral dur (qui a des concurrents), est une activité qui implique souvent des pratiques de travail d’exploitation dans les régions où elle a lieu.

L’alternative semble être les diamants de laboratoire. Un diamant, après tout, est du carbone soumis à des températures et des pressions élevées. Appliquer ces deux facteurs avec la bonne machinerie, il est possible de créer des diamants à partir de carbone. Ce n’est pas l’avenir, c’est quelque chose qui dure depuis des années, la Chine étant à la tête de cette nouvelle industrie avec plus de la moitié de la production mondiale.

La caractéristique clé ici est structurellement identique. Analysé au microscope, il n’y a aucune différence entre un diamant naturel et un diamant artificiel. Par conséquent, la seule différence qui se produit réellement est la valeur que le marché accorde à chacun d’entre eux en raison de leur origine et de leur exclusivité.

En plus d’être structurellement identiques, Pandora et les autres entités qui parient sur elles mettent également en évidence d’autres caractéristiques. Par exemple, ils disent qu’ils consomment moins d’énergie lorsqu’ils les fabriquent dans un laboratoire. Pandora garantit en effet que tout ce qu’ils fabriquent ou vendent sera produit avec des énergies renouvelables.

Si ces facteurs n’étaient pas suffisants pour convaincre quelqu’un d’acheter un diamant de laboratoire, le dernier des avantages est son prix. Un avantage tant pour le client que pour le vendeur. Le coût de production d’un diamant de laboratoire est bien inférieur à celui d’une mine naturelle. Cela implique, comme le dit Pandora, des diamants plus abordables qui peuvent également être achetés pour soi-même et pour un usage quotidien, pas seulement pour des cadeaux et des événements spéciaux.

Via | BBC

Plus d’informations | Bain & Compagnie