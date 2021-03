Le plus grand fabricant chinois de semi-conducteurs prépare une usine de 2,35 milliards de dollars pour stimuler la production locale

SMIC, qui est actuellement le plus grand fabricant de puces chinois, affirme avoir signé un accord avec le gouvernement chinois pour la construction d’une nouvelle usine. Une très grande, avec un investissement de 2,350 millions de dollars, espèrent-ils être la clé pour le Boost des semi-conducteurs chinois.





Dans le sud du pays, dans la ville de Shenzhen, ils construiront cette usine de fabrication pour amortir la pénurie mondiale de puces. En raison de différents facteurs tels qu’une prévision erronée, il y a actuellement une pénurie importante de puces qui cause des ravages dans d’autres industries telles que l’automobile. Dans tous les cas, nous ne verrons les effets de la nouvelle usine qu’à moyen terme, lorsqu’elle aura terminé sa construction et commencera à expédier des wafers.

Selon les prévisions du SMIC, L’usine de Shenzhen se concentrera sur les technologies matures sur le marché comme la fabrication de puces de 28 nanomètres (actuellement nous sommes déjà à 5 nanomètres). L’objectif est de produire 40 000 wafers de 12 pouces par mois. La production de la nouvelle usine devrait démarrer en 2022.

L’architecture 28 nanomètresBien qu’il soit avec nous depuis près d’une décennie, il est devenu parfait pour les appareils plus gros tels que les téléviseurs ou les véhicules. Parce que? Parce qu’il est moins cher à fabriquer que les architectures plus petites. En outre, dans les appareils tels que la télévision ou dans les voitures, la taille et la puissance ne sont pas aussi importantes que dans un téléphone portable ou un ordinateur.

L’indépendance de la Chine

L’usine détiendra une participation de 23% par le gouvernement de Shenzhen, qui investit une somme d’argent importante dans la construction de l’usine. Cet investissement de l’État n’est pas accidentel, il intervient précisément à un moment où la Chine mise beaucoup sur le développement de sa propre industrie des semi-conducteurs. Entre autres, car cela fait partie d’un plan plus large visant à faire de la Chine un leader technologique. Un plan dont ByteDance veut également profiter.

La Chine cherche investir massivement dans une industrie de transformation locale pour ne pas trop dépendre des entreprises étrangères. Nous avons vu la raison récemment avec Huawei. Étant sur la liste noire des États-Unis, il ne peut pas non plus utiliser les technologies des entreprises américaines, en conséquence il a manqué de puces en ne pouvant pas collaborer avec Qualcomm, Intel ou le fabricant TSMC entre autres.

