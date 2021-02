Le plus grand espoir d’Eddie Murphy pour venir en Amérique 2 est qu’il ne ternit pas l’original

Avant que Panthère noire introduit la culture pop dominante dans les délices de la nation de Wakanda, il y avait la nation de Zamunda, qui figurait en bonne place dans le classique de 1988 dirigé par Eddie Murphy Venant en Amérique. Maintenant, alors que Murphy se prépare à servir la suite du film à succès, plus de trois décennies plus tard, l’acteur a expliqué au magazine Essence à quel point il était important pour lui que la suite soit un digne suivi du monde présenté dans le film original. .

Dans le prochain Coming 2 Amérique, Murphy revient dans le rôle d’Akeem Joffer, le nouveau roi de Zamunda, qui découvre qu’il a un fils grandissant en Amérique dont l’existence lui avait été gardée secrète. Joffer entreprend un deuxième voyage en Amérique pour rencontrer son fils et le préparer à devenir le nouveau prince héritier de Zamunda. Selon Murphy, Coming 2 Amérique va suivre les traces de l’original en racontant un conte de fées moderne dirigé par des noirs dans lequel le public peut trouver du réconfort.

« L’héritage de Venir en Amérique est qu’il est unique, c’est rare. Les Noirs, nous n’avons pas beaucoup de films comme celui-ci. Venir en Amérique est une comédie fantastique romantique. Habituellement, quand nous nous voyons à l’écran , ce sont des choses lourdes … Rarement on arrive juste pour aller voir une évasion. Juste pour aller voir un film et ne pas avoir à penser à rien de tout ça. Venir en Amérique est un casting entièrement noir, mais le film ne concerne pas Il ne s’agit pas d’avoir un pied dans le cul ou de «Réveillez-vous» ou «Gardez l’espoir en vie». Ce n’est aucune de ces choses que vous pouvez simplement aller vous asseoir et regarder le film. Et c’est à propos de ces gens et c’est à propos de quelqu’un qui essaie de trouver le véritable amour. C’est comme un fantasme, comme un conte de fées. Et c’est l’héritage du film que c’est l’un des rares contes de fées romantiques avec les Noirs. Je pense que c’est pourquoi nous l’aimons. C’est pourquoi 30 ans plus tard, nous le regardons toujours et ils le montrent à Noël et tout ça. Parce que c’est ce truc doux. «