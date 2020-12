Le plus grand écraseur d’atomes au monde pourrait semer des trous noirs microscopiques

Le cosmos peut être parsemé de trous noirs si petits qu’ils pourraient se glisser entre les atomes, suggère une nouvelle théorie sauvage.

Et nous pourrions créer ces singularités ados tout le temps dans le plus grand smasher d’atomes du monde, selon une nouvelle étude. Si nous pouvions fabriquer ces objets, ils pourraient être une fenêtre sur la nature mystérieuse de la gravité.

Une taille trop petite

On a quatre forces fondamentales de la nature (du moins, que nous connaissons jusqu’à présent): électromagnétisme, une force puissante , force faible et la gravité . Les quatre forces opèrent à différentes distances, ont des porteurs différents et interagissent de différentes manières. Ils ont également des atouts très différents.

Et peu importe comment vous le découpez, la gravité sort toujours la plus faible. La gravité est une force si faible que si elle était un milliard de milliards de fois plus forte qu’elle ne l’est actuellement, elle serait toujours la force la plus faible d’un facteur d’environ 10 millions.

Allez-y et soulevez l’appareil sur lequel vous lisez au-dessus de votre tête. Toutes nos félicitations. Les muscles de votre bras ont temporairement surmonté l’attraction gravitationnelle de la planète entière Terre .

La gravité est si ridiculement faible que les physiciens ont commencé à se demander pourquoi. Après tout, quelque chose d’aussi étrange, d’étrange, de déplacé demande pratiquement une explication.

En rapport avec ce problème de gravité si étrangement faible (connu sous le nom de «problème de hiérarchie» dans les cercles de physique), il y a un autre problème lié à la manière dont les forces fondamentales sont liées entre elles.

Aux énergies élevées, les forces électromagnétiques et nucléaires faibles fusionnent en une seule force unifiée (appelée, bien sûr, la force «électrofaible»). Nous avons la preuve qu’à des énergies encore plus élevées, la force nucléaire forte rejoint également le parti de l’unification. Et on émet l’hypothèse qu’à des énergies extrêmement élevées, la gravité fusionne aussi avec les autres forces. Mais l’énergie requise est si élevée que nous ne pouvions espérer l’atteindre, même avec un accélérateur de particules de la taille de notre galaxie.

Pourquoi la gravité est-elle si faible, et pourquoi faut-il autant d’énergie pour la fusionner potentiellement avec les autres forces?

Un déluge d’obscurité

La version courte est que nous ne savons pas. Une hypothèse est qu’il y a plus dans l’univers qu’il n’y paraît. Plus précisément, il y a plus de dimensions spatiales que les trois que nous connaissons. Dans cette vue, il y a les directions habituelles de haut en bas, de gauche à droite et d’avant en arrière, plus… quelques autres. Le nombre exact dépend de la théorie.

Dans cette explication potentielle de la faiblesse de la gravité, les dimensions supplémentaires sont si grandes que notre univers est intégré dans une masse beaucoup plus vaste et de plus grande dimension constituée des dimensions supplémentaires.

Dans cette histoire, la gravité est en fait très forte, mais contrairement aux autres forces (qui sont contraintes à notre univers 3D), la gravité se déplace librement entre toutes les dimensions. Cela dilue la force, le faisant paraître tissé.

Dans ces modèles, puisque la gravité est en fait si forte, il serait possible de fusionner la gravité à des niveaux d’énergie bien inférieurs. En d’autres termes, nous n’avons peut-être pas besoin d’un accélérateur de particules de la taille d’une galaxie pour voir la gravité rejoindre le groupe d’unification. Nous pourrions même avoir besoin de quelque chose de bien plus petit. Comme, disons, le Grand collisionneur de hadrons , un anneau de 27 kilomètres de long à la frontière de la France et de la Suisse, où des protons sont envoyés se fracassant les uns dans les autres à une vitesse proche de la lumière.

Les règles du jeu

Comment le LHC repérerait-il ces dimensions supplémentaires cachées? Une solution consisterait à produire des trous noirs microscopiques. Il nécessite normalement une quantité insensée de densité et de pression pour former une matière qui comprime un trou noir de sorte qu’elle s’effondre à un point de densité infinie n’est pas une astuce facile. Et si la gravité est vraiment aussi faible qu’il y paraît, alors nous n’avons pas assez d’énergie à l’intérieur du LHC pour y arriver.

Mais si la force de gravité est en fait beaucoup plus forte, nous pourrions facilement submerger les autres forces de la nature et produire des trous noirs. Si la gravité est suffisamment forte, nous pourrions déjà fabriquer de minuscules trous noirs dans le LHC en ce moment.

Ces minuscules trous noirs ne sont pas alarmants – ils s’évaporeraient en moins de 10 ^ moins 27 secondes, se transformant en une pluie de particules bien avant de faire quelque chose d’intéressant comme avaler la terre . Mais à ce jour, nous n’avons vu aucun des sprays de particules suggérant des trous noirs microscopiques ou des dimensions supplémentaires.

Mais dans un article accepté d’être publié dans la revue Physical Review D et publié dans la base de données de pré-impression arXiv , une équipe de physiciens théoriciens a souligné que quelque chose nous manquait peut-être. Les calculs précédents sur la fréquence à laquelle le LHC créerait des trous noirs microscopiques ont fait des hypothèses simples sur la façon dont les trous noirs se formeraient et comment ils interagiraient avec l’univers qui les entoure.

Les calculs plus précis de ce groupe révèlent que, en supposant que toutes ces dimensions supplémentaires existent et que la gravité est secrètement très puissante, le LHC peut produire beaucoup moins de trous noirs microscopiques que ce que nous avions réalisé auparavant. Selon le nombre de dimensions supplémentaires hypothétiques, le nombre de ces trous noirs de dix ans pourrait être aussi bas que le dixième des estimations précédentes.

Cela signifie que tout espoir n’est pas perdu dans la recherche de dimensions supplémentaires et de la force cachée potentielle de la gravité. Nous devrons peut-être continuer à faire fonctionner le LHC plus longtemps avant de pouvoir exclure ces modèles.

Et si un trou noir microscopique fait une apparition dans nos données, cela signifierait que ce que nous considérons comme l’univers n’est qu’une petite bulle intégrée dans un cadre beaucoup plus large – et nous devrions réécrire complètement notre compréhension de la gravité.

