Le plus grand défi d’Henry Cavill en tant que Geralt De Rivia dans The Witcher 2

Le sorceleur c’était l’une des séries les plus réussies sur lesquelles Netflix a parié. La première saison a été créée le 20 décembre 2019 et pendant un an, jusqu’à la première de Bridgerton, a été établi comme le plus regardé dans l’histoire de la plate-forme. Pour cette raison, la société n’a pas mis longtemps à le renouveler et le 17 décembre, dix épisodes qui composent la saison deux arriveront.

Une fois de plus Henri Cavill se remet dans la peau de Geralt de Rivia pour jouer Le sorceleur où vous devez faire face à de nouveaux et sanglants défis. Pour l’acteur, terminer le tournage de cette édition a été tout un exploit car ils ont souffert plus d’une pierre en chemin lors du travail de création. D’abord les restrictions dues à la pandémie de COVID, puis sa blessure mortelle aux ischio-jambiers.

Cependant, ce n’était pas tout, mais Cavill était également sur le point de devenir aveugle pendant le nombre d’heures où il a dû porter des lentilles de contact pour se faire passer pour Geralt de Rivia. Ainsi, par mesure de précaution, elle a dû se soumettre à un suivi quotidien par un spécialiste des lentilles de contact pour mesurer le nombre d’heures qu’elle pouvait filmer avec les yeux typiques du personnage.

Mais, peu importe à quel point cela semble dur, il convient de noter que ce n’était pas la chose la plus difficile à laquelle Henry a dû faire face pour la nouvelle édition de Le sorceleur. En effet, au-delà des dommages humains qu’il a subis, son personnage est celui qui a fait face aux plus grands défis. En fait, il y a deux moments très importants que le protagoniste vivra cette saison et nous vous les rappelons.

Dans la première saison, la jeune Ciri découvre que son destin est de retrouver Geralt, alors qu’il connaît la même information. S’ils ne comprennent toujours pas pourquoi ils sont destinés à passer du temps ensemble, la réalité est qu’ils le doivent et c’est lui qui doit prendre soin d’elle. Et maintenant, dans cette nouvelle édition, c’est l’un de ses plus grands défis car elle doit la sauver de ses ennemis.

D’autre part, le caractère de Henri Cavill il doit aussi continuer à soutenir la stigmatisation des habitants des villes où il se rend. Geralt de Rivia est connu pour être un sorcier et un tueur de monstres qui, bien qu’étant le gardien de la princesse Cirilla, est très craint partout où il se rend. C’est pourquoi, pour imposer le respect, il doit le faire par la force et cela, finalement, lui joue toujours un tour alors maintenant il est obligé de trouver une autre façon de se rapporter.

