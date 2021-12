Le plus grand défi de carrière de Tom Holland n’a rien à voir avec Spider-Man

!Photos Sony trouvé une oasis au milieu du désert ! De quoi parle-t-on? D’un talent venu dans l’industrie hollywoodienne avec suffisamment d’énergie pour conquérir le public du monde entier : Tom Holland. La société de production continuera à donner du travail à ce jeune acteur qui a déjà surpris avec sa participation à des entrées telles que L’impossible et la saga des super-héros Marvel, Homme araignée.

Holland attend la première du troisième volet de l’arachnide au cinéma et l’année prochaine une autre franchise potentielle arrivera dans les salles avec sa participation : Inexploré. Cependant, l’acteur ne semble pas ralentir et maintenant un autre rôle a été confirmé qui l’aidera sûrement à conquérir un public différent de celui auquel il est habitué. De quoi parle ce mystérieux projet ?

Un défi professionnel très particulier pour Tom Holland

Le talentueux interprète donnera vie à la légende Fred asstaire dans un biopic produit par Sony. « Le script est arrivé il y a une semaine. Je ne l’ai pas encore lu car ils ne me l’avaient pas donné. Amy Pascal m’a déjà pris FaceTime. J’étais dans la salle de bain… mais je jouerai Fred Astaire », a confirmé la personne chargée de donner vie à Peter Parker dans les Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Fred asstaire Il est considéré comme l’un des grands danseurs de l’histoire du cinéma avec d’innombrables comédies musicales aux côtés de sa partenaire Ginger Rogers. Des titres comme Haut-de-forme ou rythme fou réaliser ce talent qui a également été nominé pour un Oscar pour Le Colosse en Flammes. Ce qui est certain, c’est que Tom Holland il devra user de toutes ses ressources de danseur pour donner vie à ce personnage dans un défi professionnel sans précédent pour le jeune homme.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur ce projet intéressant, mais comme c’est souvent le cas à Hollywood, un autre film centré sur le duo Astaire-Rogers est produit par Amazon avec Jamie Bell et Margaret qualley comme protagonistes. Fait curieux? Holland et Bell partagent une autre piste concernant un danseur : Billy elliot. Tom au théâtre et Jamie sur grand écran. Surprendre!

