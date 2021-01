Le plus grand canyon du système solaire révélé dans de nouvelles images époustouflantes

Environ 87 millions de miles (140 millions de kilomètres) au-dessus du grand Canyon , un abîme encore plus grand et plus grand traverse les entrailles de la planète rouge. Connu sous le nom de Valles Marineris, ce système de canyons profonds et vastes s’étend sur plus de 4 000 km le long de l’équateur martien, couvrant près d’un quart de la circonférence de la planète. Cette entaille dans le substrat rocheux de Mars est près de 10 fois plus long que le Grand Canyon de la Terre et trois fois plus profond, ce qui en fait le plus grand canyon du système solaire – et, selon les recherches en cours de l’Université de l’Arizona (UA) à Tucson, l’une des plus mystérieuses.

À l’aide d’une caméra incroyablement haute résolution appelée HiRISE (abréviation de High Resolution Imaging Science Experiment) à bord du Mars Reconnaissance Orbiter, les scientifiques d’UA prennent des photos en gros plan des caractéristiques les plus étranges de la planète depuis 2006. Malgré des images vraiment époustouflantes de Valles Marineris – comme celui ci-dessous, posté sur le site HiRISE le 26 décembre 2020 – les scientifiques ne savent toujours pas comment le complexe de canyons gargantuesque s’est formé.

Le Tithonium Chasma (qui fait partie des Valles Marineris de Mars) est entaillé de lignes diagonales de sédiments qui pourraient indiquer d’anciens cycles de gel et de fusion. (Crédit d’image: NASA / JPL / UArizona)

contrairement à Terre Le Grand Canyon de Valles Marineris n’a probablement pas été creusé par des milliards d’années de ruissellement de l’eau; la planète rouge est trop chaude et sèche pour avoir jamais accueilli une rivière assez grande pour traverser la croûte comme ça – cependant, Des chercheurs de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont déclaré , il est prouvé que l’eau courante peut avoir creusé certains des canaux existants du canyon il y a des centaines de millions d’années.

Une majorité du canyon s’est probablement ouverte des milliards d’années plus tôt, lorsqu’un super-groupe de volcans connue sous le nom de région de Tharsis, a été expulsée du sol martien pour la première fois, a déclaré l’ESA. Alors que le magma bouillonnait sous ces volcans monstres (qui comprennent Olympus Mons , le plus grand volcan du système solaire), la croûte de la planète aurait facilement pu s’étirer, se déchirer et finalement s’effondrer dans les creux et les vallées qui composent les Valles Marineris aujourd’hui, selon l’ESA.

Les preuves suggèrent que les glissements de terrain ultérieurs, les coulées de magma et, oui, même certaines rivières anciennes ont probablement contribué à l’érosion continue du canyon au cours des éons suivants. Une analyse plus approfondie de photos haute résolution comme celles-ci aidera à résoudre l’étonnante histoire d’origine du plus grand canyon du système solaire.

