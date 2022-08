Le plus célèbre gestionnaire de mots de passe pour Android est mis à jour : toute l’actualité de 1Password 8

1Password 8 fait partie des meilleurs gestionnaires de mots de passe sur Android, et maintenant c’est encore mieux avec une mise à jour complète qui nécessitera une réinstallation manuelle… On vous dit tout !

Sans aucun doute pour que vos services soient bien sécurisés en ligne Les mots de passe simples sont inutiles, pas plus que les notes papier.car vu l’énorme volume de comptes que nous traitons, il n’est pas très sûr que nous disions configurez-les tous avec les mêmes mots de passe et sans vérification en deux étapes.

Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire est choisissez un gestionnaire de mots de passe pour votre mobile Androidet parmi les meilleurs est l’option de 1Mot de passe 8 qui vient d’être entièrement modernisé avec un refonte totale de son interface et de nouvelles fonctionstellement que la mise à jour ne sera pas transparente car AgileBits, la société de développement, a publié une nouvelle application dans le Play Store qui vous devrez télécharger manuellement.

Comme nous l’ont dit les collègues de 9to5Google, nous sommes confrontés la plus grande mise à jour que 1Password ait jamais subie depuis son arrivée sur les plateformes mobiles, avec une expérience totalement inédite grâce à une interface entièrement repensée, plus intuitive et plus proprece qui signifie que l’utilisation de l’application ne nécessite pas une courbe d’apprentissage abrupte pour commencer à enregistrer et à utiliser nos mots de passe cryptés.

Ici nous vous laissons, au cas où vous êtes déjà fans de 1Password 8 et vous ne voulez pas continuer à lire, un lien de téléchargement direct de la nouvelle version du gestionnaire de mots de passe :

Téléchargement gratuit de 1Password 8 depuis AgileBits | Google Play Store

Les gestionnaires de mots de passe les meilleurs et les plus sûrs pour Android

Heureusement, et pour changer avec certains développeurs, cette nouvelle version de 1Password 8 est sortie simultanément sur iOS et Android, avec quatre onglets très bien différenciés qui nous permettront d’utiliser toutes les fonctions du gestionnaire de mots de passe depuis un écran Début simple, avec un design soigné et personnalisable avec tout ce dont vous avez besoin en un clin d’œil Cliquez sur.

Sur cette page d’accueil, en effet, nous pouvons commander le contenu comme on aime, avec différentes sections pour mots de passe récemment ajoutés, annonces, conseils, mots de passe les plus fréquemment utilisés et bien d’autres informations utiles pour mieux sécuriser notre présence sur Internet.

L’expérience commence avec votre nouvel écran d’accueil, et nous le pensons lorsque nous disons « votre écran d’accueil ». Lorsque vous ouvrez 1Password, vous pouvez masquer, afficher et réorganiser tout ce que vous y voyez, et vous pouvez même épingler des champs spécifiques sur vos messages pour un accès instantané à partir de cet écran.

Une autre des nouveautés les plus intéressantes est sa grande Intégration de Gboard et fonctionnalités de saisie semi-automatiquequi ont été améliorés sur Android et iOS afin que les comptes apparaissent automatiquement dans la ligne de saisie semi-automatique du clavier Google au lieu de l’ancien générique « Remplissage automatique avec 1Password ».

Cela facilitera grandement l’utilisation du gestionnaire de mots de passe, car lors de la connexion nous pouvons présenter notre le mot de passe rapidement d’une simple pression sur un bouton du claviersans avoir à ouvrir d’autres applications et évidemment sans avoir à l’écrire dans le champ de texte.

De plus, 1Password intègre désormais un expérience renouvelée pour votre rôle « Tour de guet »qui va maintenant nous offrir un meilleure vue de notre sécurité en ligne avec des avertissements et des notifications pour les mots de passe qui ont été compromis, les mots de passe que nous avons beaucoup réutilisés et la solidité de notre coffre-fort dans son ensemble.

Ces alertes exploitables sont désormais complétées par un score de sécurité qui donne aux utilisateurs une vue d’ensemble de leur sécurité globale. « Watchtower » évalue en permanence les principaux points de données de sécurité (localement et sans quitter l’appareil) pour calculer le score et l’affiche afin que les utilisateurs puissent prendre des mesures pour améliorer leur sécurité. Cela inclut des choses comme des mots de passe faibles, une authentification à deux facteurs cassée, des mots de passe qui ont été compromis, etc.

Une autre nouvelle option est la nouvel onglet de Collectionsce qui facilite organisation des mots de passe entre les différents coffres garder séparés et sans compromis nos le mot de passe de, par exemple, notre vie personnelle et professionnelle. En outre, un nouveau bouton flottant a également été inclus nouvel article plus intégré et convivial dans l’interface.

Comme nous l’avons dit, si vous voulez avoir toutes ces améliorations vous ne pouvez pas attendre qu’ils arrivent automatiquement avec une mise à jourcar AgileBits a publié une nouvelle application complète dans le Play Store qui nécessite d’être installé manuellement suivant le lien ci-dessous.

Bien sûr, bien que la mise à jour soit manuelle, comme les utilisateurs actuels de ce grand gestionnaire de mots de passe s’y attendent, les coffres-forts de mots de passe cryptés que nous avons configurés dans l’ancienne version seront déplacés automatiquement à la nouvelle application, nécessitant seulement que nous saisissions le mot de passe principal et reconfigurions l’authentification biométrique.

Téléchargement gratuit de 1Password 8 depuis AgileBits | Google Play Store

Journée mondiale du mot de passe : 3 astuces pour avoir un P455W0RD plus sécurisé

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂