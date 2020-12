Le plus ancien fossile animal au monde provenait en fait d’algues en décomposition

Il y a des centaines de millions d’années, l’un des tout premiers animaux sur Terre est mort au fond d’un ancien océan. Dans la vie, c’était une humble éponge de mer; dans la mort, il n’avait ni os, ni dents, ni coquille à laisser comme preuve de sa brève existence de fond. Mais il y avait des molécules de graisse – du moins c’est ce qu’il semblait.

En 2009, un groupe d’animaux beaucoup plus tardifs (des scientifiques humains) étudiaient une plaque d’anciens sédiments marins lorsqu’ils ont découvert les restes fossilisés de ce qui semblait être ces mêmes molécules de graisse d’éponge, piégées parmi les roches. Le sédiment datait d’il y a 635 millions d’années – environ 100 millions d’années plus tôt que le le plus ancien fossile animal confirmé sur le dossier – mais les molécules anciennes étaient incontestablement d’origine biologique et correspondaient à celles trouvées dans les éponges modernes, les chercheurs ont écrit . Alors que de plus en plus de ces biomarqueurs étaient découverts sur d’anciens échantillons de fonds marins, une question s’est posée: comment ces premières éponges pourraient-elles être si répandues et ne pas laisser un seul corps fossile derrière?

Maintenant, deux nouveaux articles dans les revues Écologie de la nature et Évolution fournir une réponse. Ces anciennes molécules de graisse ne provenaient pas du tout d’un animal, affirment les chercheurs, mais plutôt d’un vieux et pourri. algues dont les restes moléculaires ont été transformés par les ravages du temps géologique. Après avoir imité ces processus géologiques dans une expérience de laboratoire, les chercheurs ont réussi à modifier les molécules d’algues modernes en graisses identiques à celles trouvées dans les sédiments anciens.

« Tout cela signifie que les preuves précédemment liées aux animaux les plus anciens de la Terre proviennent d’algues et non d’animaux », a déclaré Lennart van Maldegem, co-auteur de l’une des études et géoscientifique à l’Université nationale d’Australie, à 45Secondes.fr. « Cela déplace la plus ancienne preuve définitive d’animaux de près de 100 millions d’années, au empreinte fossile de Dickinsonia , il y a environ 558 millions d’années. «

Secrets dans le rocher

La molécule cruciale dans toutes ces études est un type distinct de stérol, ou composé gras, appelé C30 24-isopropylcholestane – essentiellement, une goutte de graisse enveloppée dans 30 carbone les atomes. Alors que certains stérols, tels que cholestérol , sont répandus chez les animaux (y compris les humains), ces stérols C30 uniques sont presque exclusivement associés aux démosponges – une classe diversifiée d’animaux marins qui comprend environ les trois quarts de tous éponges de mer connu sur Terre.

Lorsque les auteurs de l’étude de 2009 ont trouvé une abondance de stérols C30 dans des échantillons de sédiments vieux de 635 millions d’années, ils l’ont interprétée comme la preuve que d’anciennes éponges marines y avaient vécu et y étaient mort, un million de siècles avant que la Terre ne devienne remplie d’animaux pendant un événement connu sous le nom de Explosion cambrienne (il y a environ 540 millions d’années). Cependant, ce n’est pas la seule interprétation plausible de ces stérols.

« Nous savons maintenant que les premières algues (l’ancêtre des plantes modernes) sont devenues proéminentes dans tous les océans du monde 200 millions d’années avant l’explosion du Cambrien », a déclaré van Maldegem. « Ainsi, dans notre étude, nous avons examiné à nouveau les molécules préservées dans ces anciens sédiments. »

Outre les stérols attribués aux éponges, les chercheurs ont également découvert une abondance de molécules associées aux algues, ainsi que des molécules non biologiques résultant d’un processus géologique appelé diagenèse, ou processus qui transforme les sédiments granuleux en roches dures sur des millions d’années. Van Maldegem a comparé le processus à la cuisson du pain; après avoir été exposé à la chaleur et à la pression pendant des centaines de millions d’années, une «réaction chimique irréversible» modifie la structure moléculaire du sédiment, tout comme un four chaud transforme une pâte molle humide en une miche de pain ferme. Parfois, dit van Maldegem, ces processus peuvent également altérer les molécules organiques.

Dans les échantillons de sédiments anciens, les stérols associés aux éponges de mer et aux molécules produites par diagenèse étaient souvent situés juste à côté de l’autre, ce qui suggère que les deux molécules sont apparues par des processus géologiques similaires, a déclaré van Maldegem. Pour tester si ces processus auraient pu transformer d’anciennes molécules d’algues en stérols C30 appropriés, l’équipe a retiré diverses molécules d’échantillons d’algues rouges et vertes modernes, puis les a chauffées à plus de 600 degrés F (315 C) dans un four et les a exposées à pression intense – conditions destinées à imiter des processus géologiques qui prennent normalement des millions d’années.

Le processus a réussi à transformer certaines molécules d’algues en les mêmes stérols liés à l’éponge présents dans le sédiment vieux de 635 millions d’années. Cela signifie que ces anciens stérols ne sont pas du tout des preuves d’animaux, mais d’algues, a déclaré van Maldegem. Si tel est le cas, la première preuve de la vie animale sur Terre vient peut-être d’être annulée.

Il est toujours possible que les animaux aient commencé à évoluer sur Terre des centaines de millions d’années avant cela, a déclaré van Maldegem, mais les scientifiques ne devraient plus se tourner vers ces molécules d’éponges grasses particulières comme preuve de cela.

«Nous avons examiné en profondeur les premières preuves de l’existence d’animaux sur Terre… et nous comprenons mieux comment les premiers animaux ont évolué», a déclaré van Maldegem.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.