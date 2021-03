Le plus ancien cratère de météore du monde n’est pas ce qu’il semble

Le plus ancien du monde météore Le cratère d’impact n’est pas du tout un cratère, disent les scientifiques à propos d’une nouvelle étude suggérant que les forces naturelles ont mis l’empreinte géante à la surface de la Terre. Mais le jury est toujours absent.

Le cratère en herbe, connu localement sous le nom de structure Maniitsoq, est situé à 55 kilomètres au sud-est de la ville de Maniitsoq dans Groenland . La structure mesure environ 100 km de diamètre et s’est formée il y a environ 3 milliards d’années, bien que son origine ait été contestée ces dernières années.

En 2012, le géologue Adam Garde, de la Commission géologique du Danemark et du Groenland, et ses collègues ont déclaré avoir trouvé des preuves que la structure Maniitsoq a été créée par un impact de météore, la qualifiant de premier exemple connu du genre sur la terre . Cependant, une nouvelle étude remet en cause les conclusions de l’équipe de 2012.

« Après une enquête approfondie sur la région de Maniitsoq, nous n’avons pas encore trouvé de preuves de déformation microscopique par choc qui se trouve dans presque tous les autres cratères d’impact », a déclaré l’auteur principal Chris Yakymchuk, géologue à l’Université de Waterloo au Canada, à 45Secondes.fr. « Nos données indiquent que la structure de la région est le produit d’anciens Plaque tectonique mouvement, déformation et échauffement sur des centaines de millions d’années. «

Cependant, Garde a déclaré qu’il n’était pas convaincu.

Une partie de la structure Maniitsoq dans le sud-est du Groenland. (Crédit d’image: Université de Waterloo)

Pas un cratère d’impact?

Garde et ses collègues ont conclu que la structure Maniitsoq est un cratère d’impact principalement en raison de la structure des roches en son centre, ont-ils écrit en 2012 dans le journal. Lettres de science terrestre et planétaire . Les chercheurs ont déclaré que la profondeur de ces roches et la façon dont elles avaient été enfoncées dans le sol ne pouvaient être expliquées que par l’impact d’une météorite.

« Avec les données dont ils disposaient à l’époque, une origine d’impact était plausible », a déclaré Yakymchuk. « Notre objectif était de tester l’hypothèse d’impact en utilisant plus de données collectées avec un plus large éventail de techniques. »

D’autres études avaient déjà jeté un doute sur les résultats de 2012, mais Yakymchuk a déclaré que lui et son équipe étaient arrivés avec un « esprit ouvert » sur l’origine de la structure lorsqu’ils ont commencé leurs recherches en 2016.

Leur principale preuve contre une origine d’impact provient d’une analyse des cristaux de zircon – des structures extrêmement durables et minuscules constituées de zirconium silicate. L’équipe a analysé plus de 5000 de ces grains minéraux et n’a trouvé aucune preuve – telle que des fractures dans les cristaux – qu’ils aient été endommagés par un impact puissant.

« Les cristaux de zircon sont des capsules temporelles microscopiques qui peuvent capturer les dommages produits par les ondes de choc générées lors d’un impact de météorite », a déclaré Yakymchuk. « Nous n’avons trouvé aucun dommage indiquant que d’anciennes ondes de choc ont traversé ces minéraux. »

Récemment, des scientifiques ont utilisé ces cristaux pour montrer que la croûte terrestre s’est développée rapidement à peu près au même moment où la structure Maniitsoq s’est formée, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Ce type de poussée de croissance tectonique a probablement créé la structure Maniitsoq, ont déclaré les chercheurs.

L’équipe de Yakymchuk a également trouvé un âge différent pour la structure.

«Lorsque nous avons commencé à combiner certaines observations sur le terrain avec des données sur l’âge d’unités rocheuses spécifiques, cela a commencé à nous éloigner de l’origine d’un cratère d’impact», a déclaré Yakymchuk. « L’âge que nous avons récupéré était de 40 millions d’années plus jeune que l’âge proposé pour l’impact. »

Vues contrastées

Les nouvelles découvertes soulignent la nécessité de contester en permanence les études précédentes, ce qui est une partie importante du processus scientifique, a déclaré Yakymchuk. « Alors que nous développons de nouvelles techniques et technologies scientifiques, nous testons toujours les hypothèses précédentes. »

Cependant, les auteurs de l’étude de 2012 soutiennent que le nouvel article ne raconte pas toute l’histoire.

« La caractéristique la plus évidente de la structure Maniitsoq qui nécessite un impact extraterrestre est la partie centrale de la structure », a déclaré Garde, auteur principal de l’étude de 2012, à 45Secondes.fr. « Je serais heureux de changer mon interprétation, mais j’aurais d’abord besoin de voir une explication physique alternative convaincante. »

Les processus géologiques naturels ne suffisent pas à expliquer la formation de la structure, en particulier dans les régions centrales où les roches semblent avoir été soumises à une force énorme, a déclaré Garde.

« Nos observations ne sont pas discutées dans la nouvelle étude, bien qu’elles soient d’une importance fondamentale », a déclaré Garde.

Il ne pense pas non plus que les cristaux de zircon puissent raconter toute l’histoire car aucun autre cratère d’impact proposé n’est aussi ancien, ce qui signifie que la preuve d’un impact passé pourrait avoir été effacée par des processus géologiques au cours des éons. D’autres études ont également montré que les cristaux de zircon peuvent être endommagés à la surface sans aucun dommage visible à l’intérieur des cristaux, a déclaré Garde.

« Yakymchuk et al. N’ont pas étudié les surfaces extérieures des zircons qu’ils ont imagés », a déclaré Garde. « Donc aussi en ce qui concerne les zircons, il manque quelque chose dans leur histoire. »

Cependant, la structure Maniitsoq n’est plus reconnue comme un cratère d’impact, selon la base de données Earth Impact. Au lieu de cela, une étude publiée le 21 janvier dans la revue Nature affirme que la structure d’impact de Yarrabubba en Australie occidentale, âgée d’environ 2,2 milliards d’années, est maintenant le plus ancien cratère d’impact connu.

La nouvelle étude a été publiée en ligne le 1er mars dans la revue Earth and Planetary Science Letters.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.