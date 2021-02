Le PlayStation Gear Merch Store revient enfin dans l’UE

Il n’a fallu qu’un peu plus d’un an au magasin de marchandises en ligne PlayStation Gear pour faire son retour triomphant au Royaume-Uni et dans certains territoires européens. Qui sait pourquoi il a été inactif pendant si longtemps, mais aujourd’hui, le magasin est de nouveau opérationnel et accepte des commandes pour une variété de produits sur le thème de PlayStation ainsi que des vêtements liés à une variété de titres classiques. Vous pouvez consulter la boutique de produits dérivés PlayStation Gear EU via le lien. À l’heure actuelle, il accepte les commandes du Royaume-Uni, d’Autriche, de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie et d’Espagne.

Des vêtements peuvent être trouvés sur le thème de la PlayStation 5, y compris des vestes de bombardier, des chapeaux en laine, des pulls et des pulls molletonnés. Il existe également des tasses, des appliques murales et des bouteilles d’eau pour le type de personne qui souhaite accessoiriser plus que les vêtements qu’elle porte. Nous aimons particulièrement le sac à dos inspiré du logo PSone original – illustré ci-dessous.

Il y a aussi une section du site consacrée au merch Horizon Forbidden West, baptisée Horizon Raw Materials. Une variété de t-shirts élégants peut être ramassée avec plus de tasses et de bouteilles d’eau, un jeu de société basé sur la propriété intellectuelle, un ensemble de vinyle et un roman graphique. Mieux encore, vous pouvez obtenir une réduction de 15% sur votre première commande si vous vous inscrivez à la liste de diffusion de PlayStation Gear. Le site couvre également les produits dérivés dédiés à The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima et God of War. Vous pouvez également bénéficier de la livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 75 €.

Avez-vous repéré des pièces que vous aimez? Partagez votre liste de souhaits dans les commentaires ci-dessous.