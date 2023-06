Le plateau de tournage de Barbie « vidange » le monde de la peinture rose

Dans une tournure des événements intrigante, il a été révélé que la construction du décor pour la prochaine action en direct Barbie le film était si exigeant qu’il a provoqué une pénurie mondiale de peinture rose. La conceptrice de production Sarah Greenwood a révélé que ce défi imprévu découlait du dévouement de l’équipe à recréer de manière authentique Barbie monde, en particulier l’emblématique Dreamhouse, avec une attention méticuleuse aux détails qui s’étendait même à la couleur de la peinture selon Variété.





L’équipe, composée du directeur Greta Gerwigla décoratrice de décors Katie Spencer et Greenwood, ont entrepris de capturer la nature amusante et fantaisiste sans vergogne de Barbie monde. Gerwig a partagé qu’il était d’une importance primordiale pour eux de canaliser l’essence de la « kid-ness » qui définissait Barbie pour elle et des millions d’autres dans le monde. Le réalisateur a ensuite élaboré la philosophie derrière l’esthétique de conception unique du film selon Architectural Digest.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Pourquoi descendre des escaliers quand on peut se glisser dans sa piscine ? Pourquoi monter péniblement les escaliers quand on prend un ascenseur assorti à sa tenue vestimentaire ?

Cette vision a pris vie en transformant Barbie monde dans une mer de rose, étendant ce thème de couleur aux accessoires, décors, costumes et tout ce qui se trouve dans le cadre du film.

La teinte singulière de rose, cruciale pour le projet, a été fournie par la société Rosco. Cependant, la demande était si élevée que l’équipe de production a fini par épuiser tout le stock de l’entreprise. La pénurie inattendue de la nuance distincte de rose a même surpris Greenwood, qui a plaisanté…

Le monde a manqué de rose.

Avant de provoquer la crise de la peinture rose, l’équipe avait méticuleusement construit le décor sur le terrain londonien de Warner Brothers. L’inspiration derrière la scénographie est venue de diverses sources telles que la maison Kaufmann à Palm Springs, un manoir victorien de la reine Anne de San Francisco, les peintures de Wayne Thiebaud et des films renommés comme La grande aventure de Pee-wee et Un Américain à Paris.

Lauren Proud, vice-présidente du marketing mondial chez Rosco, a corroboré l’histoire de la pénurie de peinture, exprimant qu’ils nous avaient effectivement « nettoyés de la peinture ». L’entreprise a dû travailler dur pour répondre à la demande, fournissant à l’équipe autant de peinture que possible.

CONNEXES: Ryan Gosling répond aux fans affirmant qu’il est trop vieux pour jouer Ken dans Barbie





Les fans de Barbie seront ravis du plaisir rose du film

Warner Bros.

Le film promet d’être un spectacle vibrant et coloré, et les fans désireux de s’immerger dans Barbie monde rose aura enfin sa chance le mois prochain. L’anticipation autour du film est palpable, et il est clair que l’action en direct Barbie sera un témoignage du dévouement et des efforts de l’équipe pour donner vie au monde de Barbie dans toute sa splendeur rose.

Le synopsis pour Barbie dit: « Vivre à Barbie Land, c’est être un être parfait dans un endroit parfait. À moins que vous n’ayez une crise existentielle totale. Ou que vous soyez un Ken. »

Barbie sera présenté en première dans les salles de cinéma le 21 juillet 2023, et avant la première, vous pouvez consulter une bande-annonce officielle ci-dessous.