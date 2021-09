Le plan jour et date de HBO Max a été précipité, admet le PDG de WarnerMedia

Le 3 décembre 2020 était un jour où les producteurs, réalisateurs, stars et leurs représentants se sont réveillés pour découvrir que leurs films allaient directement sur HBO Max. Comme l’a dit le cinéaste Christopher Nolan, « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. » C’est le jour où WarnerMedia a annoncé que sa liste de 17 films pour cette année, qui comprenait des tentes comme La brigade suicide, Dune et Godzilla contre Kong, serait sur HBO Max pour une fenêtre d’un mois qui a commencé le même jour que la sortie en salles du film.

Hier, lors de la Vox Media’s Code Conference, le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a déclaré qu’il avait précipité la décision de placer Warner Bros.’ La liste des films de 2021 sur HBO Max et aurait dû prendre « la plus grande partie d’un mois » pour parler avec les plus de 170 personnes touchées par le changement de jour et de date.

« Je serai le premier à dire, et la responsabilité repose sur mes épaules, que, avec le recul, nous aurions dû prendre près d’un mois pour avoir plus de 170 conversations, ce qui est le nombre de participants qui sont dans notre 2021 ardoise de films. Nous avons essayé de le faire dans un laps de temps réduit, moins d’une semaine, car bien sûr, il allait y avoir des fuites, tout le monde se demanderait si nous devions faire ceci ou non. «

Au milieu de Warner essayant de redresser une situation qui a coûté 170 millions de cinéastes, Christopher Nolan a estimé que « Warner Bros. nous parlons. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent. Leur décision n’a aucun sens économique, et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre une perturbation et un dysfonctionnement. »

Alors que tout s’effondrait pour les cinéastes, Patty Jenkins a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi nous parlons de retirer (fenêtres théâtrales exclusives). Un studio devrait planter un drapeau et s’engager énormément dans l’expérience théâtrale et les cinéastes s’y rendront. »

La réalisatrice a qualifié la nouvelle de « déchirante » lorsqu’elle a découvert que Wonder Woman 1984 serait une victime du jour et de la date dans les cinémas et sur HBO Max en décembre dernier, admettant qu’à l’époque c’était « le meilleur choix d’un tas de très mauvais choix. …. C’était un très, très difficile choix. C’était une période si sombre. L’impact financier qu’il a eu a été stupéfiant, car ses débuts en décembre, Wonder Woman 1984 a rapporté 166 millions de dollars dans le monde au milieu de la pandémie, tandis que 2017 Wonder Woman a rapporté 821 millions de dollars.

Kilar a conclu : « Nous avons dit dès le début que nous allions traiter chaque film comme un blockbuster, d’un point de vue économique, pour les participants, que nous allions être justes et généreux, que nous allions faire la bonne chose. Le la bonne nouvelle est que nous l’avons fait, et nous avons travaillé notre queue pour le faire. Et nous sommes maintenant dans une très bonne situation. » Quant à arranger les choses financièrement pour ces 170 personnes, le coût de la décision les mettrait « au nord de 18 € [billion] cette année et l’année prochaine. » Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

Sujets : HBO Max, Salles de cinéma