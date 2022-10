Le plan de Sauron expliqué dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir »

Fin de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » de sa première saison et conclu avec des événements importants pour ce qui viendra dans les tranches suivantes. Par exemple, avec la création des Anneaux de Pouvoir et, surtout, la révélation du vrai L’identité de Sauron. Puisqu’il reste de nombreuses questions en suspens, nous expliquerons ici le plan du Seigneur des Ténèbres dans le première série vidéo.

Tout au long de la saison, il y avait beaucoup de mystère autour de ce personnage. A une époque, on pensait il pourrait être « L’étranger” qui est apparu avec la chute de la météorite et a même confondu les sorcières. Cependant, cela s’est avéré être Gandalf.

A une autre occasion, pensé que cela pourrait être À donnermais certains fans avaient aussi dessiné le théorie selon laquelle il s’agissait en fait de Halbrand.

La mystère autour de Sauron a été l’un des principaux dans la série et il est logique que les développeurs, JD Payne et Patrick McKay, ont changé le nom et la stratégie utilisée pour approcher les elfes. Après avoir suivi à la lettre ce que JRR Tolkien souligne dans son travail, ça aurait été très prévisible.

Ensuite, nous expliquerons tout ce que l’on sait sur le plan de Sauron tout au long de « Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir ».

OÙ ÉTAIT SAURON APRÈS LA DÉFAITE DE MORGOTH ?

« Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » commençait par La quête sans fin de Galadriel pour trouver Sauronle serviteur de Morgoth qui avait réussi à s’échapper et avait été la cause, indirectement, de la mort de son frère.

Où était Sauron pendant les premières années de la Deuxième Âge? Eh bien, ce que raconte Adar est fidèle au canon des livres. Après la guerre dévastatrice contre Morgoth, Sauron a regretté toutes les destructions qu’il avait causées et a entrepris la tâche d’essayer de guérir la Terre du Milieu.

Cependant, dans quelque chose une situation très machiavélique ou Nagato (pour les fans d’anime qui nous lisent), Sauron s’est rendu compte que J’ai dû dominer le monde pour pouvoir le guérir.

ADAR A-T-IL VRAIMENT TUÉ SAURON ?

L’expérimentation sur les orcs était l’une de leurs tentatives pour retrouver leur précieux « pouvoir sur la viande« , mais cela a provoqué une querelle avec Adarl’elfe noir qui avait développé un lien fort avec ces créatures et en avait marre du mauvais traitement que Sauron leur infligeait.

Lorsque Le personnage de Joseph Mawle dit à Galadriel qu’il a assassiné Sauronprobablement qu’il ne mentait pas, car il pouvait croire qu’il l’avait fait. Cependant, le Seigneur des Ténèbres étant le maître de la manipulation, il réussit à lui faire croire que cela était vrai.

Étant un Maia, Sauron ne pouvait pas vraiment mourirmais seul son corps physique est mort et l’esprit s’est rechargé puis a pris une autre formequi était Halbrand.

Cela explique la soif de vengeance qu’il a en rencontrant Adarlui disant « souviens-toi de moi? Te souviens-tu de ce que tu m’as fait ?”. L’elfe ne le reconnaît pas, car le Seigneur des Ténèbres a pris une nouvelle forme physique. qui n’était probablement pas semblable à celui qu’il avait avant.

SAURON PLANIFIAIT-IL DE RENCONTRER GALADRIEL ?

Une autre question sur le plan de Sauron est Si vous avez toujours prévu de vous rencontrer Galadriel dans la mer. Comme cela ne se produit jamais dans les livres et que la série ne donne pas d’explication définitive, on ne sait pas si cela faisait partie de sa stratégie.

Cependant, il est possible que ce soit le cas, puisque Sauron avait besoin d’un moyen de se rapprocher des elfes et Galadriel, étant dans une situation vulnérable et solitaire, était la meilleure alternative.

Il se peut que leur rencontre au milieu de la mer ne soit pas un hasard, puisque il semble étrange que le Seigneur des Ténèbres se soit retrouvé échoué sur un radeau délabré avec un groupe d’humains.

Galadriel et Halbrand / Sauron lorsqu’ils étaient sur un radeau détruit sur le point de couler dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

SAURON EST-IL VRAIMENT TOMBE AMOUREUX DE GALADRIEL ?

Parmi le public de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », il y a beaucoup de débats sur la nature de la relation entre Galadriel et Sauron. Tout au long de la saison, la tension et les scènes de flirt subtiles entre les deux ont été évidentes, mais si un instant tu penses qu’il y a là une histoire d’amour interdite, tu te trompes.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Sauron/Halbrand est le maître de la manipulation. C’est une entité tellement corrompue qu’il n’y a aucun moyen pour elle de ressentir des émotions telles que l’amour, l’empathie, la tristesse.

Dans l’épisode 8, quand il propose à Galadriel d’être sa reine, ce n’est pas par amour après les aventures qu’ils ont vécues ensemble, mais parce que a été en mesure d’identifier à quel point il est vraiment puissant. Pour cette raison, il préfère l’avoir à ses côtés, ajoutant à sa cause, qu’en tant qu’ennemie.

Du côté du personnage de Morfydd Clark, eh bien, nous ne savons pas s’il est tombé amoureux de lui, mais oui, il est évident que cela a formé une grande connexion et que sa trahison l’a beaucoup déçue.

Sauron / Halbrand et Galadriel avaient un lien fort dans la série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

SAURON A-T-IL ÉTÉ À L’ORIGINE DE LA CRÉATION DU MORDOR ?

Encore une fois, de nombreux détails n’ont pas été définis par la série, bien qu’ils aient dévié du canon. Pour lui, pour expliquer si Sauron était à l’origine de la création du Mordor, nous devons également analyser certains détails et spéculer.

Bien que ce soit Adar qui mène la mission de créer un foyer pour ses « enfants », les orcs, et semble motivé, nous avons déjà pu observer La grande capacité de Sauron à manipuler les gens et à les faire agir en sa faveur sans qu’ils s’en rendent compte. Par conséquent, il est possible que Sauron ait pu inculquer cette mission à Adar, alors qu’il était assis à l’écart en s’occupant d’autres pièces importantes comme la création des anneaux.

En outre, le mécanisme pour activer le volcan n’a pas été élaboré par Adarqui n’était chargé que de creuser les tunnels, mais par quelqu’un de beaucoup plus puissant, peut-être Sauron ou Morgoth lui-même.

Quel que soit le responsable, la vérité est que s’avère pratique pour Sauronqui revient au Mordor à la fin de la saison.

QUE FERA SAURON DANS LA SAISON 2 DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DE POUVOIR ?

Très probablement, dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » saison 2, Sauron commencera à construire sa forteresse dans le Mordor et à rassembler ses forces.

De plus, il cherchera à obtenir les Anneaux de Pouvoir créés par Celebrimbor, pour lesquels il fera une attaque sur Eregion.