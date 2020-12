Le plan de la NASA et d’Europa pour apporter des échantillons de Mars: une feuille de route ambitieuse de plus de 10 ans et trois missions sur la planète

Ces dernières semaines, la Chine est devenue le troisième pays à apporter des échantillons de la Lune à la Terre. Maintenant, la prochaine cible semble être Mars (et vice versa). Et ce n’est pas aussi simple que depuis la Lune. La NASA, en collaboration avec l’ESA européenne, a un plan pour cela, même si elle supposera envoyer plusieurs missions martiennes, plusieurs millions entre et plus d’une décennie pour voir les résultats.





Actuellement, Perseverance est le dernier rover de la NASA en route vers Mars. La mission elle-même est déjà ambitieuse, mais elle est en fait minuscule par rapport à le plan à moyen terme que l’agence américaine doit apporter des échantillons martiens. Et c’est que Perseverance lui-même fait partie de cette mission à long terme d’apporter des échantillons martiens, mais ce n’est qu’une partie de la première phase.

À tel point que vagabond s’approche de la planète rouge, la NASA a décidé de partager plus de détails sur la façon dont elle participera à la mission de apporter des échantillons de mars. Tandis que le rovers les rapports précédents nous ont envoyé des informations détaillées sur la surface de Mars avec analyse in situ, La persévérance ira encore plus loin en collectant des échantillons pour analyse ici sur Terre.

Trois missions sur Mars, un objectif commun

Comme l’explique l’agence, le plan est que Les échantillons de Mars sont collectés en trois phases et trois missions différentes. Chacun d’eux dépend directement du précédent et de son succès. Essentiellement, la première mission collectera les échantillons, la seconde les emportera au large de Mars et la troisième les amènera sur Terre.

La persévérance, comme vous pouvez le deviner, sera le première partie du plan et sa mission n’est autre que de prélever des échantillons à la surface de la terre. Pour cela, il est équipé d’outils d’excavation et également d’une série de 43 tubes en titane qui serviront à stocker les échantillons. Chacun d’eux est strictement protégé et désinfecté pour éviter tout type de contamination ou d’endommagement des échantillons.

Persévérance recueillir des échantillons du cratère Jezero une fois, j’ai réussi à atterrir en février prochain. L’idée est de prélever des échantillons après analyse de la surface afin qu’ils soient aussi variés que possible. Les collectés seront emballés dans les tubes scellés et … vous les y laisserez. La persévérance y termine sa partie de la mission, les échantillons resteront une saison à la surface de Mars bien scellée.

La deuxième partie du plan il s’agit d’une nouvelle mission de la NASA en collaboration avec l’Agence spatiale européenne. À la fin de cette décennie, la mission atteindra Mars (actuellement en développement) et atterrira près de l’endroit où Perseverance a laissé les échantillons. Votre objectif est de capturer les échantillons et de remonter sur l’orbite de Mars. Fin, c’est là que la mission et la deuxième phase se terminent.

Enfin, à la fin de la décennie ou au début de la suivante, une troisième mission se rendra sur Mars, amarrera les échantillons laissés en orbite et reviendra plus tard sur Terre. Si tout se passe bien et que nous avons de la chance, nous aurons des échantillons de Mars dans une dizaine d’années.

Plus de dix ans de travail, trois missions et des millions de dépenses … pour quoi? Science. La NASA et l’ESA espèrent que ces échantillons révéleront mieux à quoi ressemble Mars et nous aideront à comprendre la planète. Espérons que la roche martienne et le régolithe collecté auront des signes de vie microbienne ancienne, si les théories sont vraies et que Mars a vécu dans le passé. Avec un peu de patience, nous le saurons dans une décennie.

Via | POT