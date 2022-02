Le plan Bruno original d’Encanto aurait stoppé son succès

de Disney Encanto est passé du statut de sous-interprète oublié au box-office au film dont tout le monde parle grâce à la chanson record On ne parle pas de Bruno, qui est devenue la première chanson de Disney à figurer en tête des classements musicaux américains et britanniques. Cependant, cela aurait pu être un dénouement très différent pour le film si la version originale du personnage de Bruno avait été dans le film plutôt que celui qui fait l’objet de la chanson numéro un du moment. Encanto Le co-réalisateur Bryan Howard a révélé dans une interview avec le magazine Empire a révélé que la chanson ne figurait pas à l’origine dans le scénario car le personnage de Bruno était non seulement très différent, mais avait également un nom différent.

Tout le monde a été surpris par le succès de plusieurs Encanto‘s, l’album occupant la première place dans de nombreux classements, et le film devenant le premier film de Disney à produire trois succès simultanés dans le Top Ten. Même l’auteur-compositeur Lin-Manuel Miranda a été choqué que On ne parle pas de Bruno était la chanson qui a cassé le film, la considérant trop liée aux événements du film pour être considérée comme une chanson autonome. Cependant, si le plan initial d’appeler Bruno « Oscar » et de l’avoir comme personnage plus jeune avait été mis en œuvre, nous n’aurions pas du tout eu la possibilité de parler de Bruno. Howard a expliqué :

« C’était très difficile, dans les premières versions, de ne pas le laisser devenir un film d’amis entre Mirabel et Bruno. Il avait en fait l’âge de Mirabel à un moment donné. Nous l’avons essayé comme une sorte d’oncle plus potelé et plus drôle qu’elle a rencontré plus tôt dans le film. Nous avons pensé à quel point ce serait tragique, car il livre la vérité. Il dit aux gens ce qui va se passer – mais les gens ne veulent pas entendre de mauvaises nouvelles. [We thought about] il a acquis cette terrible réputation dans la ville, les gens pensent qu’il fait bouger ces choses et à quel point cela ferait foirer quelqu’un.





Encanto est un film qui n’a pas besoin d’un méchant et se concentre plutôt sur un problème très pertinent de pressions familiales







Bien que Encanto n’a jamais été destiné à être un film sorti pendant la pandémie de Covid, parfois les planètes s’alignent et des choses se produisent qui sont juste au bon endroit, au bon moment. Bien que le film passe une bonne partie de son premier acte à faire de Bruno un méchant, le changement à mi-parcours transforme l’histoire en un regard sur la façon dont la pression des attentes familiales peut conduire à des doutes personnels, des problèmes de santé mentale et provoquer des fissures dans un environnement parfaitement bonne unité familiale, comme le montrent métaphoriquement dans le film les fissures que Mirabel voit dans la maison familiale.

Au cours des deux dernières années, de nombreuses personnes ont découvert ce que signifie être sans leur famille, ou ont été avec elles bien plus qu’elles ne l’auraient imaginé, et cela a conduit les gens à découvrir dans les deux sens à quel point la famille est importante quand tout est dit. Et.. Voila. La décision de changer le personnage de Bruno a contribué à créer un film qui, avec l’attention attirée par sa bande originale accrocheuse, est maintenant un rappel très opportun de ce que signifie faire partie d’une famille et comment chaque membre de la famille a sa place.









