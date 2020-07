Le plaisir du bureau à domicile: le Jabra Evolve2 85 est un casque de luxe

Le Jabra Evolve 2 est un casque pour chaque situation, que vous travailliez au bureau, au bureau à domicile ou en déplacement ou que vous souhaitiez simplement écouter de la musique sans être dérangé. Le casque a convaincu dans tous les domaines, seul le prix est un peu élevé.

La crise corona a rendu les bureaux à domicile normaux pour de nombreuses personnes dont elles ne veulent plus se passer après la pandémie. D’autres travaillent généralement de manière flexible et installent leur bureau mobile où ils le souhaitent ou en ont besoin. Si vous passez beaucoup d’appels téléphoniques ou participez souvent à des vidéoconférences, vous avez besoin d’un bon casque. Avec l’Evolve2 85, Jabra veut établir la nouvelle norme pour les casques professionnels. ntv.de a essayé le casque et en est assez impressionné, vous ne trouverez guère de meilleur polyvalent pour le travail et la vie quotidienne. Cependant, vous devez feuilleter au moins 330 euros.

Confortable et bien pensé

L’Evolve2 85 léger de 286 grammes est un casque très confortable, qui est principalement dû à ses grandes coques et au rembourrage doux et généreux. De plus, la pression de contact est tellement forte que le casque est bien en place mais n’appuie pas. Son design est simple mais bien pensé. Ainsi, sa sangle se trouve près de la tête en raison des plis sur les coques et le casque peut être plié de manière compacte afin de ne pas prendre beaucoup de place dans l’étui fourni dans le bagage à main.

(Photo: kwe)

Les contrôles sont étendus, mais si simples que vous pouvez les internaliser après un rapide coup d’œil au guide rapide. Il n’y a pas de surfaces tactiles délicates sur l’Evolve2 85. La coque droite a un gros bouton à l’extérieur au milieu, qui n’est là que pour accepter, terminer ou rejeter les appels. Il y a trois petits boutons pour la lecture. Sur la coque gauche se trouve un commutateur qui est également utilisé pour le couplage Bluetooth. Il y a un bouton ci-dessus pour basculer entre les modes ANC. Tous les boutons se trouvent là où vous pouvez confortablement atteindre votre index ou votre pouce.

Le Jabra Evolve2 85 est transformé d’un casque pratique à un casque par un microphone qui est rabattu à partir de la coque droite. Il y a un autre bouton dessus pour couper ou appeler l’assistant numérique.

Bon son, forte annulation du bruit

Le son des écouteurs est excellent. Il délivre des graves riches, des médiums larges et définis et des aigus fins. En tant que polyvalent, il est assez neutre, mais ne semble pas trop cool. Si vous préférez quelque chose d’un peu plus accentué ou plus percutant, utilisez simplement l’égaliseur complet de l’application Jabra à succès (Sound +). Il y a un inconvénient pour l’aptX manquant, Jabra ne prend en charge que la norme Bluetooth AAC.

(Photo: kwe)

Le casque fait également une excellente figure dans les conversations. Même dans un environnement bruyant, il est toujours facile à comprendre, car un total de dix microphones suppriment le bruit très efficacement. Lors du test, les appels vers une rue à quatre voies très fréquentée du centre-ville de Berlin n’ont pas non plus posé de problème.

Au bureau, l’utilisateur peut profiter d’une excellente réduction active du bruit (ANC), qui atténue également efficacement les claquements de claviers. Dans l’ensemble, vous avez le choix entre trois modes: ANC, ANC off et Hearthrough, dans lesquels le bruit externe est amplifié, par exemple pour entendre les annonces. Lorsque vous parlez au téléphone, les collègues sur un anneau lumineux rouge voient que vous êtes en conversation et que vous ne voulez pas être dérangé.

Persistant mais cher

Le kilométrage est excellent, l’Evolve2 85 avec Bluetooth et ANC dure jusqu’à 30 heures. Si vous utilisez un câble, vous pouvez même attendre jusqu’à 37 heures avant que le casque ne doive être chargé. Pour ce faire, vous pouvez l’accrocher à une alimentation via sa prise USB-C. Il existe une station de charge optionnelle pour le casque, qui coûte près de 40 euros.

Dans l’ensemble, le Jabra Evolve2 85 est le casque professionnel idéal, que vous pouvez utiliser pendant votre temps libre en raison de son excellent son et de sa longue endurance. La qualité d’appel élevée et l’efficacité de l’ANC sont particulièrement impressionnantes. Cependant, le prix est élevé. Jabra lui-même facture environ 500 euros pour le casque, avec une station de charge près de 545 euros. Si vous attendez la vente gratuite, qui commence apparemment le 19 août, vous obtenez le forfait à un peu moins de 360 ​​euros, le casque seul à environ 330 euros. C’est encore beaucoup d’argent, mais un prix juste compte tenu de la qualité offerte.