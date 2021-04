Le plaisir de manger est différent de la gourmandise

Je n’ai encore rien vu de plus difficile à combattre qu’une addiction. En quoi que ce soit. Même dans les choses que nous ne pensons pas être nos dépendances. Drogues, alcool, relations, modèles répétitifs, nourriture, soda, chocolat, gens. Chacune de ces choses nous sert à quelque chose: combler un vide que nous ne savons pas combler. Je me demande beaucoup quel est ce vide? D’où vient-il? Et pourquoi est-il si impossible d’être plein à 100%, à 100% du temps? Cela ressemble à un trou noir long et lointain qui, parfois, nous désespère.

Oui, manquer de dépendance nous désespère. Et comment faire la différence entre une addiction et un plaisir? Le plaisir, c’est quand c’est bon. Vous rentrez chez vous et trouvez votre gâteau préféré sortant du four chaud, et vous mourez de faim. Le plaisir est de voir très bien cette personne que vous aimez (belle, plus mince ou plus pleine, plus riche) et de ressentir un amour inconditionnel et heureux pour elle. Le plaisir est un sexe de qualité, où vous ne l’appréciez tout simplement pas physiquement, mais vous partagez quelque chose de supérieur et de plus grand avec cette personne. Tout cela est un plaisir.

Pas accro. La dépendance a cessé d’être un plaisir et est devenue un soulagement. C’est quand votre tête est si pleine que vous voulez manger quelque chose que vous ne savez même pas ce que c’est. C’est à ce moment-là que vous rentrez chez vous et que vous allez directement au bar parce que vous commencez à ressentir une angoisse désespérée. C’est à ce moment-là qu’il semble que vous allez avoir une crise de panique en pensant simplement à ne pas avoir cette personne dans votre vie ou dans vos pensées. Cela, mon ami, est devenu une dépendance et non un plaisir. Et comment nous confondons les choses. On achète un chat dans un coup et on ne s’en rend compte que quand on ne sait plus ce que c’est vraiment de vivre sans?

Il y a des gens qui sont accros aux téléphones portables, tu sais? On dirait qu’elle passe tout son temps à l’écouter jouer, même sans la moindre perspective d’un appel important. Il y a des gens qui sont dépendants des gens. Elle ne peut pas être seule pendant deux minutes ou pire, elle est accro à une personne en particulier. Et penser à vivre sans ça, c’est comme mourir.

Mon cas est classique: la dépendance à la nourriture. J’ai réalisé que la nourriture est pour moi un exutoire pour ces problèmes plus épineux que je n’ai toujours pas la maturité ou le désir de résoudre. Quand ils deviennent gros et que j’ai besoin de me retrouver face à face, je m’enfuis vers elle à la vitesse de la lumière, et je ne réalise même pas ce que je fais. Puis, soulagé et avec un ventre plein d’ordures, je m’arrête pour réfléchir et le blâme vient. Oui, la dépendance est toujours accompagnée de culpabilité. Une énorme culpabilité que vous ressentez après l’avoir pratiquée. Et c’est une douleur et un poids qui surmontent le besoin même de la dépendance.

Et vous devez me demander, alors que faire? Je peux dire que je suis en cours de désintoxication et je sais que ce n’est pas facile. Parce que lorsque vous supprimez la dépendance, le trou apparaît entier et sans aucun amalgame devant vous.

Et la douleur peut être si insupportable que vous paniquez presque et que vous ne savez pas quoi en faire d’autre. J’ai une nouvelle addiction, au détriment de ma nocive addiction: la danse. Quand j’ai une crise d’angoisse alimentaire, j’active une chanson de George Michel (Freedom, pour être plus précis) et je danse dans la pièce. C’est génial parce que le trou se rétrécit progressivement jusqu’à ce que vous vous sentiez à nouveau rempli.

Telle est la vraie solution: combler nos trous. Nos trous d’estime de soi, de confiance en soi. Comblez notre manque d’amour-propre, nos insécurités, nos carences à pardonner les autres, nos critiques de nous-mêmes. Ne laissez pas ces démons peupler votre esprit. Notre esprit, notre esprit. Il nous ment tout le temps et nous fait croire que nous avons toujours besoin de quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes. Fondamentalement, nous avons juste besoin d’être tellement concentrés et si bien avec nous-mêmes que nous n’avons besoin de rien pour aucun trou.

Peut-être que je passe ma vie dans l’abstinence. Avec des hauts et des bas, des rechutes et des périodes d’amélioration. Mais c’est mieux que de se livrer à la dépendance et de ne pas ressentir la force d’être le maire de youlandia. Dicter les règles et les normes que vous souhaitez suivre dans votre vie. Prendre le contrôle et ne pas laisser la nourriture, l’autre, n’importe quelle canne vous fait sortir de votre mieux. Ce n’est pas une tâche facile, c’est pour quelques-uns! Mais vous pouvez être sûr que l’avoir dans notre vie en vaut la peine!

Priez et observez, ma phrase de vie, encore une fois.