Le Pixel pliable de Google aura un format similaire au Galaxy Z Fold 2 de Samsung selon les dernières indications

Les mobiles pliables doivent avoir quelque chose quand même Microsoft et Google s’y intéressent. Le premier a présenté le Surface Duo en octobre 2019, et le second vise à faire quelque chose de similaire avec un modèle qui pourrait même arriver avant la fin de l’année selon les dernières indications.

Ceci est révélé par les dernières données qui indiquent également que le ‘pixel pliable’ aura un écran flexible de Samsung avec une diagonale de 7,6 « , le même qu’un Samsung Galaxy Z Fold 2 qui a convaincu dans notre analyse mais toujours effrayant pour son prix.

Les pliants ne gagnent ni ne convainquent, mais Google, Oppo et Xiaomi parient sur eux

Jusqu’à présent, rien n’a fait sauter les utilisateurs pour ces téléphones mobiles pliables à écran flexible: les fonctionnalités et les scénarios d’utilisation ne semblent pas si révolutionnaires. comme pour compenser le prix énorme terminaux qui jouent souvent avec la barrière des 2 000 euros.

Malgré cela, Google semble déterminé à lancer un modèle de ce type. Dans The Elec, un média sud-coréen, ils affirment que les plans découverts en août 2020 poursuivent leur cours et proposent un Pixel avec un format qui serait très similaire au Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

La fièvre du pliage semble contagieuse selon ce médium: d’autres Des fabricants comme Oppo et Xiaomi semblent également développer des modèles dans ce segment, ils utiliseront également des écrans flexibles de Samsung.

Il sera intéressant de voir ce que ces fabricants nous préparent, mais il semble clair que pour Google les pliages sont sur la feuille de route Android 12, dont la documentation destinée aux développeurs indique que le système d’exploitation sera prêt à s’adapter aux écrans au format 21: 9 qui peuvent alors être au format 1: 1 pour ces appareils pliants.

Via | L’Elec