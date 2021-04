Le Pixel 6 serait le premier smartphone doté d’un processeur «GS101» fabriqué par Google

Google lancerait son premier smartphone avec son propre processeur en 2021: le Google Pixel 6.

Tout semble indiquer le futur Google Pixel 6 sera le smartphone qui fera ses débuts avec le Premier processeur propriétaire de Google, laissant Qualcomm de côté pour la première fois dans l’histoire de cette famille de téléphones.

Divers indices trouvés dans le code AOSP et des indices compilés à partir de diverses sources indiquent que, comme on le dit depuis longtemps, Google souhaite utiliser ses propres puces dans ses téléphones mobiles pour bénéficier d’un meilleur contrôle sur le matériel des appareils. Et en fait, ce serait l’année où l’on verrait les premiers smartphones avec un processeur d’entreprise.

GS101, le processeur Pixel 6 développé avec Samsung

Des sources affirment que Les téléphones Google qui arriveront à l’automne de cette année 2021 ils seront les premiers à disposer d’un processeur «Whitechapel». C’est le nom de code auquel Google fait référence pour votre propre plate-forme mobile, apparemment développé en collaboration avec le Division Samsung Exynos spécialisé dans les semi-conducteurs.

Google fait également référence à cette plate-forme sous le nom de « Slider », et des indices y relatifs ont été trouvés dans l’application de caméra de Google, GCam.

Cependant, tout semble indiquer Google a nommé son premier processeur « GS101 », du moins en interne. L’acronyme «GS» ferait référence à «Google Silicon».

D’après les informations extraites du code AOSP, nous savons que il y aurait deux smartphones qui sera lancé cette année et comportera un processeur «GS101». Ces téléphones sont appelés «Raven» et «Oriole» en interne, et l’un d’entre eux est probablement le Google Pixel 6.

Que signifie l’utilisation de votre propre processeur?

Nous entendons parler de l’idée de Google d’utiliser ses propres processeurs dans les appareils Pixel depuis longtemps. Mais, Quels avantages cette décision apporterait-elle?

Pour commencer, tout semble indiquer que l’idée de Google est de être en mesure d’optimiser la puce pour effectuer des tâches spécifiques. Un rapport divulgué à la fin de l’année dernière indiquait que l’un des plans de l’entreprise était de améliorer les performances des mobiles Pixel lors de l’identification des commandes vocales à l’aide de l’Assistant Google, lorsque le mobile était avec l’écran éteint grâce à un mode «toujours allumé» plus efficace.

En plus, la photographie serait l’un des aspects bénéfiques par l’utilisation de son propre processeur, puisque Google pourrait concevoir ses processeurs avec une plus grande concentration sur la section photographique. En ce sens, il ne faut pas oublier que du Pixel 2 au Pixel 4, la marque a présenté son propre co-processeur Pixel Visual Core ou Pixel Neural Core, conçu pour prendre en charge la photographie numérique et apprentissage automatique.

Par contre, à partir du Pixel 2, la puce de sécurité est présente Titan M, un autre processeur – quoique à plus petite échelle – conçu et développé par Google, destiné à renforcer les opérations de cryptage des téléphones.

Bien qu’il soit probable que le avantage principal dérivé de cette stratégie va être un extension de la période de support en termes de mises à jour par rapport aux trois années que propose Google aujourd’hui.

Et est-ce qu’en n’ayant pas à dépendre de Qualcomm pour décider, ou non, de mettre à jour le Conducteurs de ses processeurs pour les adapter à chaque nouvelle version d’Android, la société pourrait proposer un période beaucoup plus longue, en ayant un contrôle total sur le matériel et les logiciels de vos téléphones.

Bien qu’il soit possible que tout n’est pas positif. Si les rumeurs sont vraies et que le processeur de Google est finalement fabriqué par Samsung, il est probable que le Pixel 6 n’est pas un téléphone aussi puissant que le reste des modèles haut de gamme avec un processeur Qualcomm.

Pendant des années, Qualcomm a prouvé sa supériorité par rapport à Samsung dans le domaine des processeurs. En tout cas, ce ne sont que des suppositions et j’ai peur que nous devrons attendre de voir quels avantages et inconvénients il fournit en fait le premier processeur mobile conçu par Google.

Rubriques connexes: Google, Google Pixel, mobile

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂