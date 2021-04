Le Pixel 6 avec une puce conçue par Google indique un avenir d’une incroyable diversité dans les mobiles et les PC

Dans le monde des PC, vous avez soit un ordinateur avec un processeur Intel, soit un avec un processeur AMD. Même les Mac comptaient sur Intel jusqu’à très récemment, et Sur les téléphones portables le panorama, bien que plus varié, il n’y a pas non plus autant d’options. Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei et Apple partagent l’essentiel du gâteau avec leurs micros ARM.

Tout semble changer à l’avenir. Le révèle ce Pixel 6 qui arrivera sur le marché avec un SoC conçu par Google selon les dernières rumeurs. Apple a déjà fait le saut vers ses puces M1 dans ses PC et ordinateurs portables, et la révolution ARM nous fait assister à un changement de modèle dans lequel les fabricants vont concevoir leurs microphones et contrôler beaucoup plus leurs cycles de lancement. Il y aura plus de concurrence que jamais, semble-t-il, et c’est une bonne nouvelle pour nous, consommateurs.

Attention Qualcomm: Google arrive

Google travaille depuis longtemps sur ses propres puces. En octobre 2016 ils ont ouvert la porte pour concevoir leurs propres processeurs pour les mobiles de la famille Pixel – les rumeurs de cette intention étaient encore plus anciennes – mais pendant toutes ces années, il n’y a guère eu de nouvelles à ce sujet.

La société a commencé à faire des efforts dans ce domaine avec l’introduction en octobre 2017 de son Pixel Visual Core, clé de la caméra de ces fantastiques Pixel 2 ceux qui n’avaient pas besoin de plus d’un seul objectif pour exposer la majorité des téléphones portables du marché dans la section photographique.

L’effort pour développer ses propres microprocesseurs et SoC mobiles intensifié mi-2017 avec la signature de Manu Gulati, qui avait auparavant travaillé pendant plusieurs années dans le développement de SoC pour mobiles Apple.

Tout ce travail pourrait enfin être cristallisé cet automne avec l’introduction du Pixel 6. Diverses sources indiquent que ce mobile comportera le SoC GS101, nom de code Whitechapel. Les données indiquent que la puce (GS est apparemment l’acronyme de «Google Silicon») a été développée en collaboration avec Samsung, et serait destinée à la fois aux téléphones mobiles et même aux futurs Chromebooks de la firme.

Vive la diversité

La situation actuelle du marché dans le domaine des semi-conducteurs nous a liés aux grands fabricants. Dans les PC Intel et AMD, presque tout le gâteau est partagé, tandis que dans les mobiles, les choses sont un peu plus animées.

En fait, les dernières données de Counterpoint révèlent comment nous avons six acteurs majeurs ici, bien que deux soient particulièrement pertinents car MediaTek (qui gagne en volume grâce aux mobiles entrants) et Qualcomm se partagent l’essentiel du marché: 6 téléphones portables sur 10 actuellement vendus dans le monde possèdent une puce de l’un de ces deux fabricants.

Derrière se trouvent Huawei (avec HiSilicon et son Kirin), Samsung (Exynos) et Apple, tandis qu’une firme chinoise un peu plus méconnue, Unisoc, fermer ce classement particulier.

qu’est-ce qu’ils ont tous en commun? Qui utilisent l’architecture ARM pour les mobiles. La société britannique gère la conception de base des noyaux et de la microarchitecture, mais octroie des licences à ces conceptions pour que les fabricants ajoutent ensuite leurs propres innovations à la recette de base.

Imaginer un mobile et un PC avec un processeur conçu par Google ou Microsoft

Apple a été le premier à montrer que cette approche n’est pas seulement valable pour les téléphones mobiles, mais aussi pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, et maintenant les rumeurs montent: Microsoft vise à suivre cette voie (Il a déjà fait ses premiers pas avec le SQ2) et il y a quelques mois, on a appris qu’ils préparaient leurs propres SoC ARM à la fois pour les serveurs – Google est également dans cette bataille – et même pour leur Surface.

La Surface Pro X que Microsoft a publiée en 2020 dispose d’un SoC co-conçu par Microsoft et Samsung.

Google et ce potentiel Pixel 6 avec le GS101 sont une autre preuve que les fabricants veulent rejoindre cette tendance. Si vous avez votre propre puce, vous évitez de dépendre d’un tiers: vous gagnez le contrôle et potentiellement beaucoup d’argent, même si logiquement vous finissez par assumer une tâche que vous avez précédemment déléguée à ces tiers qui jusqu’à présent remplissaient (assez bien) cette fonction.

L’ambition de ces entreprises va en fait au-delà du mobile et, comme on le voit, Google et Microsoft semblent indiquer un avenir dans lequel les serveurs, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau sont régis par des microphones ARM conçus par eux même s’ils sont fabriqués par le TSMC du monde.

Les géants des semi-conducteurs regardent les oreilles du loup et commencent à réagir. Qualcomm a récemment acquis Nuvia et travaillera sur les puces ARM pour les ultraportables, mais le changement vraiment ambitieux est soulevé par Intel, qui a changé son PDG et sa stratégie.

L’entreprise a conclu un accord avec TSMC pour ses futures puces 5 et 3 nm et prévoit de créer deux nouvelles usines de semi-conducteurs qu’ils servent non seulement à produire leurs propres conceptions, mais aussi celles de tiers qui contractent cette capacité et qui travaillent avec les conceptions ARM et même RISC-V.

Cette nouvelle révèle le grand mouvement qui se déroule dans l’industrie des semi-conducteurs. Avec la clôture par NVIDIA de la difficile acquisition d’ARM, il semble clair que beaucoup de choses pourraient changer au cours des 3 à 5 prochaines années, et imaginez des mobiles, des ordinateurs portables et des PC régis par les SoC Google ou Microsoft ARM (et ceux qui viennent après) est désormais parfaitement possible.