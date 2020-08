Le Pixel 5 ne devrait apparaître que comme une variante XL – mais être moins cher que le Pixel 4L

Que prévoit Google pour le Pixel 5? Plusieurs rumeurs font actuellement le tour des espoirs d’un véritable produit phare. En retour, la société pourrait publier son nouveau smartphone à un prix relativement bas.

Apparemment, Google ne sortira le Pixel 5 qu’en version XL, rapporte l’utilisateur de Twitter Jason C. Ce que cela signifie exactement n’est pas clair dans le tweet. Cela veut probablement dire que Google se passe d’une petite version du smartphone. A titre de comparaison: le Pixel 4 a un écran d’une diagonale de 5,3 pouces, l’écran du Pixel 4 XL est de 6,3 pouces. Vous pouvez trouver ledit tweet un peu plus bas dans cet article.

Puce de milieu de gamme et prix “bas”?

Tout récemment, il a été dit que Google n’installe pas un chipset haut de gamme dans le Pixel 5, comme l’a rapporté GSMArena. Au lieu de cela, le Snapdragon 765G, qui appartient à la classe moyenne, devrait être utilisé. De plus, le smartphone doit disposer de 8 Go de RAM et utiliser Android 11 comme système d’exploitation départ usine.

Selon Jason C, l’équipement de milieu de gamme devrait également se refléter dans le prix: on prétend que Google sort le Pixel 5 pour un peu moins de 700 €. À titre de comparaison: le Pixel 4 XL est sorti pour 900 €. En Europe, le smartphone est arrivé sur le marché en 2019 pour 850 euros. Alors peut-être qu’un prix de 650 euros est possible pour le successeur direct.

Apparemment libéré début octobre

Si les dernières rumeurs sont vraies, nous n’aurons pas à attendre longtemps avant d’obtenir des informations officielles sur le Pixel 5. Il devrait être possible de pré-commander le smartphone à partir du 8 octobre 2020. Il y a aussi un événement de lancement dans la salle, qui n’aura probablement lieu qu’en ligne à l’époque de Corona.

Google n’a présenté le Pixel 4a qu’au début du mois d’août. Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme dont on dit même qu’il surclasse le Pixel 4 dans certains domaines – et à un prix de seulement 350 euros. Entre autres, il vous propose un écran de 5,81 pouces et un Snapdragon 730G. La phase de précommande de cet appareil commence le 10 septembre, un peu moins d’un mois avant celle du Pixel 5.