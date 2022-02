Le pitch de Dragons’ Den Peter Jones qualifié de « ridicule » est désormais l’un des produits les plus réussis de l’émission

La tanière des dragons a eu sa juste part d’emplacements étranges et merveilleux, mais une poignée de produits présentés dans l’émission peuvent en fait devenir des noms familiers.

Et bien que les Dragons aient souvent un œil sur un investissement solide, ils peuvent parfois se tromper.

Prenez le temps que Peter Jones a qualifié de ridicule un produit, qui est ensuite devenu un incontournable dans les papeteries britanniques et a généré 1,2 million de livres sterling de ventes. Gênant. Vous pouvez regarder le moment ci-dessous:

Oui, Jones était assez cinglant envers le pitch de l’équipe mari et femme Neil et Laura Westwood, le qualifiant de « presque ridicule » et ajoutant « pourquoi devrais-je utiliser ça? ».

Le pitch de Westwoods était pour leur produit de tableau blanc magique – un rouleau de feuilles de tableau blanc A1 qui collent à tout en raison de l’électricité statique.

Leur logique était que vous ne savez parfois pas quelles installations seront fournies dans une salle de réunion, vous pouvez donc vous préparer avec les feuilles de tableau blanc collantes plutôt que d’avoir à prévoir de trimballer un tableau blanc pleine grandeur avec vous.

En 2008, le couple de Worcester a présenté le produit aux Dragons, à la recherche d’un investissement de 100 000 € en échange d’une participation de 15 % dans leur entreprise.

Jones, cependant, n’a pas été impressionné, disant: « Pourquoi irais-je le transporter dans ma mallette? »

Laura a essayé d’expliquer l’écart sur le marché qu’elle et son mari essayaient de combler, mais Jones ne l’avait pas et il s’est sauvagement dirigé vers le tableau blanc magique qu’ils avaient apporté sur le terrain et a écrit dessus : « Je » Je sors ! »

Cependant, les compagnons Dragons de Jones, Deborah Meaden et Theo Paphitis, étaient un peu plus avertis et ont conclu un accord avec Neil et Laura pour investir 50 000 € chacun en échange d’une participation combinée de 40% dans l’entreprise.

Cela s’est avéré être l’un de leurs investissements les plus réussis dans la série.

Peu de temps après l’apparition des Westwoods dans l’émission, Paphitis – qui est président de Ryman Stationery – a ensuite stocké les tableaux blancs dans 230 des magasins de son entreprise.

Depuis lors, les tableaux blancs sont devenus un incontournable dans les magasins de fournitures de bureau et les écoles, la société exportant dans plus de 20 pays.

Selon Business Live, les ventes sont passées de 45 000 € à 1,2 million € et en 2014, Neil et Laura ont racheté les parts de Theo et Deborah dans l’entreprise, donnant aux dragons un énorme retour de 800 000 € sur leurs 100 000 €.