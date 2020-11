Le pistolet James Bond de Sean Connery du Dr No passe aux enchères

Un morceau d’histoire cinématographique est mis aux enchères. Walther PPK de James Bond à partir de Dr Non, qui a été utilisé par Sean Connery à l’écran, est vendu. Le pistolet désactivé est l’une des pièces iconographiques les plus identifiables de la franchise Bond, qui a toutes commencé avec le film de 1962 qui nous a présenté 007 de Connery. Maintenant, un morceau de l’histoire de Bond se retrouvera entre les mains d’un fan chanceux qui a beaucoup de revenu disponible.

Le Walther PP de Dr Non sera inclus dans le cadre de la trilogie Icons & Idols: Hollywood, qui débutera le 3 décembre. L’accessoire James Bond est présenté comme le point culminant de l’événement. On s’attend à ce que l’article rapporte jusqu’à 200 000 €. Cependant, étant donné le décès récent de Sean Connery, il n’est pas difficile d’imaginer que le prix augmente. La liste confirme que Connery a effectivement utilisé cette arme particulière tout au long du film.

« Dans les débuts cinématographiques du personnage de James Bond, Connery utilise cette arme de héros tout au long du film et a aidé à établir et à définir le personnage qui a été présenté dans des livres, des films et d’autres médias au cours des près de six décennies. «

L’événement comprendra près de 600 artefacts provenant des coffres-forts et des archives de production de films hollywoodiens, couvrant l’âge d’or d’Hollywood jusqu’aux classiques du box-office modernes. Il est promis que la vente aux enchères comprendra des pièces rarement vues, ou celles qui arrivent pour la première fois au bloc de vente aux enchères. Martin Nolan, directeur exécutif de Julien’s Auctions, avait ceci à dire.

« La silhouette de 007 tenant ce pistolet deviendra l’image la plus emblématique de la franchise James Bond et l’une des références de la culture pop les plus reconnaissables de tous les temps. Nous sommes honorés d’inclure son pistolet Walther PP comme tête d’affiche de notre vente aux enchères avec des centaines d’autres souvenirs historiques des plus grands films et séries télévisées classiques d’Hollywood. «

Monsieur Sean Connery a été le premier à donner vie au 007 d’Ian Flemming sur grand écran. Dr Non, réalisé par Terence Young, a été un énorme succès en son temps, qui a engendré la franchise James Bond qui existe toujours aujourd’hui. Pas le temps de mourir, La cinquième entrée de Daniel Craig dans la série, est dans la boîte et devrait sortir en salles l’année prochaine. Connery, décédé à l’âge de 90 ans le mois dernier, a décrit Bond plusieurs fois De Russie avec amour, Le doigt d’or, Thunderball, Tu ne vis que deux fois, Les diamants sont éternels, et une fois quelque peu officieusement, dans Ne jamais dire jamais.

Il existe de nombreux éléments iconographiques reconnaissables de la franchise, tels que l’Aston Martin DB5, de nombreux gadgets de Q et toutes les montres de Bond au fil des ans, entre autres. Mais le Walther PPK est facilement l’un des outils à l’écran les plus reconnaissables du personnage. Et c’est celui qui a tout déclenché. Ceux qui souhaitent enchérir sur le pistolet de 007, ou tout autre élément de la vente aux enchères, peuvent se rendre sur JuliensAuctions.com.

